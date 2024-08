У реаліях війни українські знаменитості виконують особливу місію – розповсюдити культуру рідної країни та заохотити іноземців вивчати її. Це блискуче демонструють артисти та відомі люди, які своїм голосом та діями зачаровують закордонну публіку. Редакція Show 24 розповість про українців, які змогли підкорити світ завдяки своїй унікальній творчості.

Юлія Саніна

Співачка прославилась завдяки гурту The Hardkiss, який заснувала у 2011 році. Він майже одразу почав підкорювати світові вершини виступами на розігрівах відомих британських гуртів, зокрема Hurts, та просуванням треків на провідних музичних каналах. Після підписання контракту із лейблом Sony BMG The Hardkiss швидко здобули популярність і низку нагород як в Україні, так і за кордоном.



Гурт The Hardkiss / Фото з інстаграму колективу

2016 рік став знаковим у житті Юлії Саніної. The Hardkiss взяв участь у Нацвідборі на Євробачення-2016, однак тоді Джамала отримала можливість представити Україну на конкурсі.

Юлія ще не знала, що через 7 років її мрія таки здійсниться, і вона потрапить на сцену Євробачення, однак буде ведучою конкурсу. У травні 2023 року Юлія вела його у Ліверпулі разом з трьома британцями – коміком Гремом Нортоном, актрисою та співачкою Ганною Ваддінгем і телеведучою Алішею Діксон. Для того, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені, виконавиця щодня вивчала англійську мову. Своїми знаннями вона здивувала світових фанатів і здобула ще більшого визнання серед іноземної аудиторії.



Саніна та Ваддінгем ведуть Євробачення-2023 / Фото з інстаграму The Hardkiss

Згодом співачка навіть зустрілася з британським королем Чарльзом III, який запросив її на аудієнцію. Вони провели ґрунтовну розмову на тему України та її підтримки.



Король Чарльз ІІІ і королева Камілла на Євробаченні-2023 / Фото з інстаграму The Hardkiss

Однак, історія з Євробаченням для Юлії тоді не закінчилася. У травні 2024 року тогорічний пісенний конкурс, що проходив від імені України у Великій Британії, здобув телевізійну премію BAFTA. Саніна разом з Ганною Ваддінгем вийшла отримати нагороду "Найкраще висвітлення подій наживо".

Протягом кар'єри The Hardkiss здійснив численну кількість турів Європою та США, зокрема і від початку вторгнення. Такі концерти дали можливість Юлії не тільки зібрати кошти на підтримку Україні, але й значно збільшити свою фанбазу. Наразі гурт, попри чутки про розпад, продовжує виступати за кордоном і готується до нових концертів в Америці восени.

Тіна Кароль

Свою кар'єру співачка почала будувати в Україні близько 19 років тому. Про Тіну вперше заговорили за кордоном під час її участі у пісенному конкурсі Євробачення-2006. Тоді вона поїхала до Греції з піснею Show Me Your Love та зайняла 7 місце. Попри захват іноземної аудиторії, артистка соромиться свого виступу.

Я не те що не люблю цей виступ, а соромлюся, бо там такий гротеск. Це мій комплекс меншовартості,

– заявляла Кароль.

Однак, у 2023 році Тіна повернулася на сцену Євробачення у Великій Британії як запрошений гість і виконала знову свій хіт. Цього разу вона переробила номер та додала до нього "фішку" – момент, коли її підняли танцівники, який ще довго обговорювали в мережі.

Співачка впродовж своєї кар'єри багато працювала над тим, щоб українські виконавці були конкурентоспроможними на західному ринку, а не лише на Батьківщині. Альбоми й пісні Кароль неодноразово записувалися на лондонських і американських студіях. Платівки виконавиці ставали платиновими, а вже у 2019 році вона приголомшила новиною про підписання контракту з міжнародним лейблом Bentley Records для запису англомовного альбому.

Згодом виконавиця ще більше здивувала несподіваною колаборацією з американським репером Snoop Dogg. Артисти випустили спільну композицію Blow Your Mind, яку позитивно оцінила іноземна аудиторія. Продюсер Bentley Records назвав Кароль "королевою Bentley" після співпраці з відомим репером.

У 2022 році співачка таки випустила англомовний альбом Scandal, куди увійшли вже як відомі усім пісні, так і нові хіти, але перекладені на міжнародну мову.



Обкладинка англомовного альбому Кароль / Фото з інстаграму співачки

За час своєї кар'єри зірка гастролювала у багатьох країнах світу, де поширювала українську музику і культуру. Так, вона побувала з виступами у Великій Британії, Польщі, Латвії, США, Канаді, Молдові, Казахстані, Грузії та Німеччині. За кордоном вона дала чимало інтерв'ю іноземним радіостанціям та навіть мала змогу виступити разом з італійським співаком Андреа Бочеллі та грузинським виконавцем Анрі Джохадзе.

Восени цього року Кароль вирушить у тур Європою, де презентує нову програму іноземній аудиторії.

Go_А

Про гурт українці дізналися у 2020 році. Колектив взяв участь у Нацвідборі Євробачення, де здобув перемогу з піснею "Соловей". Однак, пандемія COVID-19 внесла свої корективи у плани артистів. Пісенний конкурс скасували, але через рік він таки відбувся. Гурт підготував нову пісню SHUM, яка викликала захват європейців вже з першого прослуховування. На конкурсі Go_A посіли 5 місце, а за глядацьким голосуванням – друге.

Після закінчення конкурсу популярність пісні колективу сягнула висот.

Трек очолив чарти Spotify та iTunes в Австралії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Ізраїлю, Ісландії, Данії, а також світовий рейтинг вірусних композицій.

SHUM стала першою українською піснею, яка потрапила у престижний чарт Billboard Hot 100.

Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на ютубі та посіла 2 місце.

Трек увійшов до трійки найпопулярніших пісень за всю історію пісенного конкурсу.

Go_A здобув перемогу у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".

Що цікаво, гурт навіть планував колаборації та спільні концерти разом із Måneskin – переможцями конкурсу у 2021 році. Італійський колектив заявив, що пісня SHUM – найкраща серед усіх учасників. Гурти дійсно записали спільний хіт, однак не випустили його через юридичні питання.

Європейський музичний ринок працює трішки по іншому, ніж в Україні, там навіть питання не в монетизації, а взагалі питання співпраці. Можливо, в майбутньому, коли цікавість до них спаде і коли в них з'явиться більше вільного часу, ми зможемо реалізувати цю пісню,

– поділилася солістка Go_A Катерина Павленко.

Від початку вторгнення гурт подорожує Європою та збирає кошти на підтримку ЗСУ. Go_A запалили сцену одного з найбільших фестивалів світу Glastonbury-2022. Українців кілька разів запрошували на біс та не хотіли відпускати зі сцени.

Десятки тисяч людей зі всього світу з українськими прапорами, всі взялися за руки та створили величезний коловорот і заплітали Шум, як це робили наші предки. Це була історична подія для нашого гурту і для всієї української музики,

– розповіла Катерина Павленко.



Go_A підкорює міжнародну сцену / Фото з інстаграму гурту

Go_A вже зібрали аншлаги у Литві, Фінляндії, Брюсселі, Нідерландах, Великій Британії, Бельгії, Словакії та інших країнах. Наразі гурт продовжує підкорювати європейців та зі сцени говорити про боротьбу України з ворогом.

"Антитіла"

До свого першого світового туру гурт встиг підкорити міжнародні фестивалі та навіть стати хедлайнерами деяких з них. У 2017 році одразу після закінчення численних виступів в Україні "Антитіла" розпочали масштабні закордонні гастролі. Колектив за 101 день провів 46 концертів, 26 з яких випали на березень.

Гурт встановив рекорд України у категорії "Найбільша кількість міст, де відбулися музичні концерти музичного колективу в рамках одного туру". З того часу колектив кілька разів на рік проводив виступи в США та Канаді, збираючи повні зали.



Гурт "Антитіла" / Фото з інстаграму колективу

Від початку вторгнення життя учасників "Антитіл" сильно змінилося. Музиканти взяли до рук зброю та протягом шести місяців служили в армії. Втім, артисти продовжили планувати виступи на міжнародних аренах, щоб наголосити на підтримці Україні. Так, у березні 2022 року англійський співак Ед Ширан став ініціатором благодійного концерту в Бірмінгемі, до участі в якому захотіли долучитися "Антитіла". Гурт запропонував артистові провести телеміст Київ-Бірмінгем, завдяки якому б виступив наживо з України.

Спершу Ширан погодився, але згодом організатори відмовили колективу, оскільки його учасники "носять шоломи й тримають зброю в руках". Колектив змирився з таким розвитком подій та продовжив працювати задля просування української культури у світі.



"Антитіла" вступили до ТрО / Фото з інстаграму гурту

Вже через два місяці гурт приголомшив колаборацією з Едом Шираном. Пісня 2step – рімейк треку англійця, де Тарас Тополя співає українською. У час війни музикантам вдалося випустити кліп, де вони висвітлили кадри воєнного часу.

Велика Британія та її народ постійно підтримують Україну. Саме британський співак Ед Ширан став ініціатором такої колаборації й вкотре показав справжню дружбу та підтримку. Мільйони людей своїми діями показують, що відстоюють свої принципи, демократію, свободу. Ця спільна пісня Еда та "Антитіл" дуже символічна,

– поділився Тарас Тополя.

Лише через два дні після прем'єри відео переглянули 2,5 мільйони разів. Протягом тривалого часу кліп був першим в трендах ютубу та викликав суспільний резонанс у мережі. Однак, на цьому співпраця Ширана з українцями не закінчилася. У серпні 2022 року Ед зібрав стадіон у Варшаві, де виступив разом з українським гуртом. Тоді їхній хіт 2step вперше прозвучав наживо.

Я зустрів цей чудовий гурт, коли почалася війна. Сьогодні вони приїхали з України, щоб ми вперше наживо зустрілися. І заспівали разом,

– розповів Ширан.

За останній рік Антитіла провели світовий тур, де відвідали США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та країни Європи. Гурт зібрав рекордні суми коштів на підтримку армії та лише за концерти в Америці отримав 300 тисяч доларів, які передав благодійному фонду United Help Ukraine.

Колектив дав понад сотню інтерв'ю іноземним ЗМІ, в яких закликав підтримувати Україну та розкрив усю правду про злочини росіян. Вже у вересні цього року "Антитіла" планують провести низку зустрічей в США в межах проєкту Culture vs War. На заході відбудеться відверта розмова учасників колективу про героїчну боротьбу українців, майбутнє України та музичну діяльність. Водночас гурт збиратиме кошти на потреби ЗСУ.

Alyona Alyona

Реперка, яка раніше працювала вихователькою в дитячому садку, увірвалася в шоубізнес з дебютним альбомом "Пушка". Її старання одразу оцінило американське видання Vogue, яке назвало виконавицю "найнесподіванішою зіркою репу". Тоді ж артистка прикрасила й обкладинку журналу.



Alyona Alyona на сторінках американського Vogue / Фото Vogue

За час своєї кар'єри alyona alyona захопила серця не тільки українців. У 2021 році вона випустила альбом Galas, куди увійшли колаборації з іноземними виконавцями, серед яких: канадський репер Dax, мексиканська співачка Yoss Bones, аргентинський артист Ecko, ізраїльська співачка Noga Erez та польский репер Żabson.



Alyona Alyona випустила альбом Galas / Фото з інстаграму реперки

Згодом alyona alyona стала першою українкою-лауреаткою премії Європейського союзу The Music Moves Europe Talent Awards. Вона отримала найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award, за що здобула грошовий приз у розмірі 15 тисяч євро та можливість зняти лайв-сесію у студії Deezer в Парижі.

Для мене велика честь бути обраною однією з 16 кращих молодих європейських артистів та стати частиною Music Moves Europe Talent Awards цього року. Це крута можливість нести свою творчість та сучасну українську музику на простори всієї Європи,

– прокоментувала аlyona аlyona.

Окрім цього вона стала лауреаткою міжнародної премії Anchor, яку щороку вручають найбільш перспективним молодим виконавцям світу. Також творчість реперки відзначили The Guardian, Highsnobiety, Forbes та Billboard, які включили її до списків найбільш перспективних артистів світу.



Alyona Alyona в матеріалі Billboard / Фото Саші Маслова, Billboard

У серпні 2022 року alyona alyona разом з Jerry Heil, випустила мініальбом "Дай бог", куди увійшли спільні треки-колаборації з європейськими виконавцями. Серед них: польський репер Gedz, литовська співачка Моніка Лю, німецька артистка Ela та латвійський репер Ginger Manе.

З того моменту співпраця alyona alyona разом з Jerry Heil розвинулася до участі в конкурсі Євробачення-2024. Тоді артистки вибороли право представити Україну на міжнародній арені з піснею Teresa&Maria. У Швеції співачки зачарували єврофанів дивовижною постановкою від всесвітньо відомої режисерки Тані Муіньо. За результатами голосування виконавиці посіли почесне третє місце.

Після фіналу конкурсу артистки заінтригували можливою колаборацією з переможцями Євробачення-2024 Nemo зі Швейцарії.

Це правда, найдивовижніші люди. Я захоплююсь і так хочу продовжувати наше спілкування. Хто його знає, може, щось разом і утнемо. Ми не знаємо, може, й створимо щось,

– сказали Nemo.



Alyona Alyona, Jerry Heil та Nemо / Фото з інстаграму реперки

Джамала

Артистка від початку кар'єри почала підкорювати світову публіку. Керівництво спілки європейських футбольних асоціацій запропонувало Джамалі написати спеціальну пісню для "Євро-2012", яке проходило в Україні та Польщі. На церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату вона презентувала пісню Goal.

У 2011 році розпочалася велика історія виконавиці з пісенним конкурсом Євробачення, який подарував їй не тільки визнання в рідній країні, але й у світі. Вона взяла участь у Нацвідборі, за результатами якого посіла третє місце, поступившись Златі Огнєвіч та Міці Ньютон. Однак, Джамала не зупинилася і через 5 років знову пішла підкорювати конкурс.

Співачці вдалося здивувати українців композицією "1944", яка розповідає про трагічні події минулого – депортацію кримськотатарського народу. Артистка виборола перемогу у Нацвідборі та вирушила до Швеції, де ще до початку Євробачення здобула премію Eurostory Awards 2016 за найкращий рядок у конкурсній пісні.

15 травня 2016 року став знаковим днем для Джамали – саме тоді вона стала другою українкою-тріумфаторкою пісенного конкурсу.

Одразу після цього співачка підписала контракт із Universal Music Group, який випустив її альбом "1944" в Європі та у США. Що цікаво, про успіх артистки знімали численну кількість документальних фільмів та транслювали їх у світі. Згодом відбулася прем'єра фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", в якій з'явилася і Джамала. Стрічку випустили на платформі Netflix, що стало дебютом виконавиці у світовій кіноіндустрії.

А у 2023 році хіт "1944" потрапив у трійку найкращих пісень Євробачення за версією британського видання The Guardian.

Текст пісні "1944" про етнічне чищення кримських татар Сталіним викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це було пов'язано з анексією Криму Росією у 2014 році. Але це був би справді фантастичний трек, про що б він не був,

– зазначили в редакції.

На початку вторгнення Джамала поїхала у тур Європою, де щодня виступала на підтримку України та збирала кошти завдяки благодійним ініціативам. Вона провела концерти в Іспанії, Литві, Польщі, Німеччині, Румунії, Великій Британії, США та інших країнах з першими зірками світової сцени. Вона використала міжнародну арену, щоб розповісти про звірства росіян. Лише за перші місяці вторгнення співачка зібрала 90 мільйонів доларів на потреби українців.



Джамала проводить концерти за кордоном / Фото з інстаграму співачки

За час повномасштабної війни співачка отримала нагороди відомих світових премій та відвідала численну кількість міжнародних фестивалів. Її титанічну працю оцінили: Атлантична рада США, захід Global Citizen Now, Cannes Lions, Glastonbury-2022 та багато інших.

Втім, одна з найвизначніших подій сталася у грудні 2022 року. Тоді артистка мала честь виступити на головній події року в Америці – 45th Annual Kennedy Center Honors. На одній сцені з Hozier і Brandi Carlile вона заспівала легендарну пісню Walk On гурту U2. Цікаво, що цей захід відвідали Джордж і Амаль Клуні, Джулія Робертс, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретар США Ентоні Блінкен, з якими Джамала поспілкувалася про підтримку України.

Згодом Білий дім запросив виконавицю на урочисту церемонію, де артистка мала честь заспівати для Байденів у дуеті з Hozier.

У мене є сильне враження, що ми в цій боротьбі не сам не сам з ворогом. Вдячна Джо та Джилл Байденам за зустріч. Такі моменти додають сил рухатися далі до нашої з вами спільної перемоги. На всій території суверенної України,

– прокоментувала Джамала.



Джамала з чоловіком та подружжям Байденів / Фото з інстаграму співачки

Однак, успіх співачки відзначили не тільки світові лідери. Музична премія Ґреммі додала альбом QIRIM у лонглист номінації Best Global Music Album. Платівка артистки – старовинні пісні кримськотатарського народу, зібрані впродовж десятиліть на Кримському півострові.

Хоч я і плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонглісті Греммі Best Global Music Album разом з Shakti – це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Бути почутою з-поміж індійської та латиноамериканської музики, яка щороку забирає нагороди, – це вже багато,

– зізналася Джамала.



Джамала стала номінанткою Ґреммі / Фото з інстаграму співачки

А нещодавно співачка стала єдиною українкою, хто заспівав на Олімпіаді-2024 у Парижі. Там вона виступила зі спеціальним перформансом та дала низку інтерв'ю, як місцевим, так й іншим іноземним ЗМІ, де наголосила на важливості підтримки України.



Джамала виступила на Олімпіаді-2024 / Фото з інстаграму співачки

Євген Клопотенко

До визнання Євген працював офіціантом в ресторанах США, Німеччини та України. Однак, цього йому виявилося замало, тому він почав розвиватися у сфері кулінарії. У 2015 році Клопотенко взяв участь у шоу "МастерШеф", де здобув перемогу. Завдяки плідній праці й старанням чоловік отримав можливість навчатися у французькій школі кулінарії Le Cordon Bleu.



Євген Клопотенко отримав нагороду за перемогу / Фото телеканалу СТБ

З того часу кулінар активно працює над іміджем України у світі. Євген вирішив, що просуватиме культуру їжі рідної країни за кордоном, тому розпочав роботу над власними англомовними книгами. У першій з них він поділився 70 рецептами давніх українських страв, поданих у сучасній інтерпретації. Читачі мають змогу дізнатися цікаву інформацію про продукти – їхні унікальність, користь та історичне значення.



Книга Ukrainian Cuisine in 70 Dishes / Фото yakaboo

Водночас друга книга, яка нещодавно вийшла у США та Великій Британії, містить вже 100 автентичних рецептів. На її сторінках іноземці зможуть краще зрозуміти ментальність і культуру нашого народу. Книга є результатом багаторічних досліджень регіональної української кухні, які Клопотенко проводив з метою її просування за кордоном.



Англомовна книга рецептів Клопотенка / Фото з інстаграму кулінара

Досягнення Євгена оцінюють не тільки на Батьківщини, але й у світі. Так, він став єдиним українцем, який увійшов до авторитетного міжнародного рейтингу 50 Next. У перелік потрапляють новатори гастрономії, які змінюють майбутнє галузі.

Кулінар також боровся за визнання борщу українською національною стравою. У березні 2022 року МЗС України внесло цю пропозицію на розгляд ЮНЕСКО. Її ініціатором виступив Інститут культури України, засновником якого став Євген. Саме він здійснив експедиції країною та зібрав понад 700 сторінок доказів приналежності борщу своїй Батьківщині. А вже у липні 2022 року структура ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) внесла український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони.

Борщ уособлює традиції, які передаються у межах сім'ї, а також між різними сім'ями, громадами, регіонами. Ця страва – важливий елемент української культури. Не дарма українці, розкидані по світу через війну, готують саме борщ,

– казав шеф-кухар.



Євген Клопотенко з борщем / Фото з інстаграму кулінара

Також Клопотенко неодноразово годував світових зірок та лідерів країн, які приїжджали до України. Для спеціальних візитів він розробив меню, куди увійшло 10 страв. Саме їх мають змогу спробувати гості в потязі "Укрзалізниці". Так, Євген вже нагодував голову Європейського парламенту Роберту Метсолу, мільярдера Річарда Бренсона й британського актора Орландо Блума.

Kalush Orchestra

Гурт заснували у 2021-му – усього за рік до тріумфальної участі в пісенному конкурсі Євробачення. Тоді колектив навіть не міг подумати, яку важливу роль виконуватиме на міжнародній арені. У 2022 році Kalush Orchestra переміг у Нацвідборі на Євробачення після дискваліфікації їхньої головної конкурентки Аліни Паш.

Після початку повномасштабного вторгнення букмекери стали пророкувати Україні перше місце на конкурсі, а пісня Stefania стала символом боротьби з Росією. Колектив спочатку планував записати виступ онлайн і надіслати його на Євробачення, однак згодом вирішив таки поїхати в Італію, щоб представити номер наживо. Ще до початку конкурсу Kalush Orchestra отримав визнання серед європейців.

14 травня 2022 року відбувся фінал Євробачення-2022. Під час свого виступу колектив звернувся до світової спільноти й закликав врятувати захисників Маріуполя, які перебували в оточенні на заводі "Азовсталь". Попри ймовірність дискваліфікації з конкурсу, гурт не побоявся сказати на весь світ про трагедію.

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!

– сказав Олег Псюк.

Однак, організатори Євробачення-2022 сприйняли цей вчинок як гуманітарний, а не політичний заклик, і дозволили українцям продовжити учась у конкурсі. За результатами голосування журі та глядачів гурт приніс третю перемогу Україні. Stefania одразу очолила чарти Apple Music в Польщі, Латвії, Литви, Естонії та стала найбільш прослуховуваним треком у східноєвропейських і центральноазійських країнах. Згодом світлина Kalush Orchestra з'явилась на Таймс-Сквер, таким чином про гурт почали дізнаватися в США.



Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото з інстаграму Суспільного

Після тріумфу на Євробаченні в Kalush Orchestra з'явилося багато шанувальників в різних країнах, тому музиканти використали можливість збільшити фанбазу і допомогти армії. Колектив виступив на одному з найбільших світових фестивалів Glastonbury-2022 та поїхав у тур США та Канадою. Пізніше на Kalush Orchestra чекали колаборації з фінським гуртом The Rasmus та плани щодо співпраці зі Sam Ryder.

Також колектив підкорив серця всесвітньо відомих зірок. Гурт двічі зустрівся із зіркою "Термінатора" Арнольдом Шварценеггером та поговорив з ним про війну в Україні. Актор навіть з'явився у кліпі "Щедрий вечір" Kalush Orchestra.

Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA – San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" й завітали до Арнольда Шварценеггера в гості,

– казали музиканти.

А у новій відеороботі українців для Євробачення-2023 несподівано знялася принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона зіграла на фортепіано разом з композитором Ендрю Ллойд Веббером.

"Приємно приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальному перфомансі. Насолоджуйся шоу, Ліверпулю," – сказала Міддлтон.

Jerry Heil

Успіх артистки прийшов до неї дуже неочікувано та швидко. Численні перемоги в українських преміях та мільйони переглядів її кліпів дали можливість артистці спробувати свої сили в міжнародних конкурсах. Так, перемога в музичних змаганнях Djooky дозволила виконавиці полетіти до США та познайомитися з володарями Греммі. Вона працювала у легендарній студії звукозапису Capitol Records під керівництвом Брайана Малуфа – мультиплатинового продюсера, який відомий співпрацями з Мадонною, Queen, Майклом Джексоном та іншими.



Jerry Heil та Брайан Малуф / Фото пресслужби співачки

Водночас дівчина відмовилася від продюсерських контрактів і вирішила навчатися в Америці, у місті Берклі, на композиторському відділенні. Таким чином, артистка захотіла популяризувати українську музику у світі.

Я продовжую робити класну українську музику і розвивати її у США. І я тут, щоб навчатись і принести багато нового для нас,

– зізналася Jerry Heil.

За час повномасштабної війни вона презентувала нові треки з іноземцями Європі та США. Артистка наголошувала, що хоче, щоб світ почув українські пісні. Так, Jerry Heil випустила спільні пісні з виконавцями Ela, Моніка Лю, Gedz, PRZYŁU, Ginger Mane та іншими.

Зірка, як і її колега alyona alyona, стала лауреаткою престижної премії Євросоюзу The Music Moves Europe Awards. Вона здобула можливість записуватися з компанією Deezer.



Jerry Heil здобула премію Євросоюзу / Фото з інстаграму співачки

У 2024 році Jerry Heil втретє вирішила підкорити міжнародну сцену пісенного конкурсу Євробачення. Вона у дуеті з реперкою alyona alyona взяла участь у Нацвідборі з композицією Teresa&Maria. Дівчатам вдалося отримати можливість представити Україну на конкурсі у Швеції. Попри те, що в день фіналу букмекери прогнозували їм місце у десятці найкращих, дуету вдалося завоювати прихильність глядачів та зайняти почесну третю сходинку.

Євробачення подарувало Jerry Heil не тільки світове визнання, але й нові знайомства. Так, артистка підтримує дружні стосунки з переможцями цьогорічного конкурсу – Nemo зі Швейцарії. Вони виступають на сценах міжнародних фестивалів та демонструють міцну дружбу, яка, можливо, переросте в колаборацію.



Jerry Heil та Nemo / Фото з інстаграму співачки

Що цікаво, на наступний день після фіналу Євробачення, видання The New York Times опублікував фото Jerry Heil. Американська редакція відзначила п'ятірку лідерів цьогорічного конкурсу, зокрема і дует українок.



Jerry Heil з'явилася у The New York Times / Скриншот з інстаграму

Згодом співачку запросили на Каннський кінофестиваль, а днями стало відомо, що Jerry Heil тепер членкиня академії Ґреммі.

Я можу впливати на глобальну індустрію музики. Це дозволяє подавати свої треки на премію. Про це трошечки згодом, а поки що давайте просто потішимося,

– зізналась артистка.

Внесок наших зірок щодня зміцнює міжнародний авторитет України. Визначні досягнення артистів не лише підкреслюють талановитість нації, але й сприяють поширенню позитивного іміджу країни на глобальній арені. Завдяки знаменитостям світ дізнається про Україну не лише через війну, а й через культурні здобутки, які залишають вагомий слід у світовій історії.