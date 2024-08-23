Тіна Кароль, Руслана, Святослав Вакарчук, Сергій Притула та інша плеяда зірок давно стали символами нашої культури. Багатогранна творчість не тільки виростила ціле покоління, а й продовжує розвиватись і навчати інших навіть у час війни. Пригадаймо в матеріалі Show 24, який мали вигляд знаменитості на початку української Незалежності та як змінились за наступні роки.

До теми Також були маленькими: як Дзідзьо, Сумська, Барських, Осадча та інші зірки виглядали в дитинстві

Тіна Кароль

Українська співачка змінила чимало образів за співочу кар'єру. Вона трансформувалась, шукала себе й презентувала публіці дещо нове, що не схоже на інших артистів. Під вплив потрапили, як і зовнішність, так і музика.

Як змінилась Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

Олександр Пономарьов

У 90-ті роки співак брав активну участь у конкурсах і фестивалях, щоб здобути прихильність публіки. Перші альбоми принесли чималу славу, а вже в 1998 році Пономарьов став заслуженим артистом. Якщо спершу його стиль базувався на брутальності, то згодом Олександр зупинився на строгості образу. Це також мало вплив і на музичну діяльність артиста.

Як змінився Олександр Пономарьов / Фото з інстаграму співака

Сергій Притула

Актор, ведучий, гуморист, політик і волонтер – усі ці професії зірка поєднав за роки Незалежності. Багато хто пам'ятає притулу з шоу "Підйом", "Файна Юкрайна", "Вар'яти-шоу" та "Хто зверху?" Однак російсько-українська війна внесла свої корективи у життя Сергія. Він заявив, що більше ніколи не повернеться до розважального телебачення. Сьогодні Притула займається благодійним фондом, де збирає гроші на потреби армії. Також запустив чимало масштабних зборів, до яких з радістю долучаються люди по всьому світу.

Як змінився Сергій Притула / Фото з інстаграму волонтера

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" не тільки став кумиром мільйонів, а й затвердив своє місце на сходинці визначних музикантів українського шоубізнесу. Творчість Хливнюка завжди вражала змістовними композиціями, які несуть у собі глибокий сенс. Але з початком повномасштабного вторгнення Хливнюк взяв до рук зброю, щоб давати відсіч окупантам. Під час мінометного обстрілу музикант навіть зазнав поранення. Андрій тепер пілот ударного дрона Punisher і командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.

Як змінився Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму музиканта

Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" давно вважається легендою української сцени та уже 30 років продовжує тримати планку серед інших виконавців. 1994 рік став знаменною датою в житті Святослава, адже тоді було створено гурт "Океан Ельзи". У свій час, зробивши ставку на українську мову, Вакарчук не прогадав, адже він пролив світло на те, що наша мова нічим не гірша, за інші. Співак навіть спробував себе у політиці та створив власну партію "Голос". Але сьогодні музикант певний, що більше ніколи б не хотів повертатись до політичного життя. Він вважає, що не виправдав очікування людей, які за нього голосували.

Як змінився Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму "Океан Ельзи"

Руслана Лижичко

Перший великий успіх співачки прийшов у 1996 році з альбомом "Мить весни". Але справжнім проривом став альбом "Дикі танці", випущений у 2003 році. Завдяки йому Руслана здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2004, що стало історичним моментом для України. Сьогодні Руслана не так часто з'являється у публічному просторі, але не перестає працювати над новими піснями.

Як змінилась Руслана / Фото з інстаграму співачки

Катерина Осадча

Катерина підкорила публіку оригінальністю програми "Світське життя", в якій є незмінною ведучою. Робота журналістки вийшла далеко за межі України. Їй вдалось поспілкуватись із низкою голлівудських зірок і вразити їх чудернацькими капелюшками, які стали візитівкою Осадчої. Сьогодні робота над проєктом призупинена через російського агресора. Однак на початку повномасштабного вторгнення ведуча створила проєкт "Пошук зниклих", мета якого допомогти людям, які розшукують своїх рідних.

Як змінилась Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Насправді в українському шоубізнесі ще чимало знаменитостей, які доклали свою руку до творення майбутнього. Комусь вдалось дещо краще, комусь гірше, але історію не перепишеш, а минуле не зміниш.

З Днем Незалежності, Україно!