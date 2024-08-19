Михайло Хома (Дзідзьо), Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Джамала, Катерина Осадча – ці та інші зірки не тільки поділились дитячими світлинами, а й розповіли невеличкі історії, які залишились за кадром. Як виглядали ваші кумири в дитинстві – дивіться в матеріалі Show 24.

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Юлія Саніна

Коротка стрижка, смугастий гольф і ролики – такий вигляд мала солістка гурту The Hardkiss у свої юні роки. Це фото в інстаграмі Саніна підписала так: "Нарешті добралась до фотоальбомів".

Юлія Саніна в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Усміхнений і життєрадісний хлопчик із фотографії тоді ще точно не здогадувався яка слава на нього чекатиме. Участь у Євробаченні, тисячі концертів, суддівське крісло та захоплення мільйонів українців – про усе це тільки можна було мріяти, а одного разу все перетворилось на реальність. До слова, користувачі у коментарях відмітили дуже "рівну" гривку в Данилка.

Андрій Данилко в дитинстві / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Ольга Сумська

На цьому фото українській акторці 14 років. На той час вона жила в Запоріжжі, а батько якраз заливав біля будинку ковзанку, щоб діти могли насолодитись митями дитинства. Дівчинка із короткою стрижкою та великими й щирими очима була певна, що це один із найкращих для неї періодів життя.

Ольга Сумська в дитинстві / Фото з інстаграму акторки

Надя Дорофєєва

На цьому фото співачці 7 років. Вона йшла в перший клас і не здогадувалась, що на неї чекає в майбутньому. Дорофєєва поділилась, що тоді вона навіть не могла подумати, що зустріне війну. А сьогодні діти змушені під звуки вибухів тікати в укриття, щоб просто вижити.

Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Михайло Хома (Дзідзьо)

Спершу можна навіть не впізнати, що на фото ховається співак, який сьогодні має статус заслуженого артиста України. Сам Михайло написав наступне: "То я без бороди".

Михайло Хома (Дзідзьо) в дитинстві / Фото з інстаграму співака

Макс Барських

Хлопчина з гітарою в руках, мабуть, із самого дитинства проявляв любов до музики. Барських виріс у Херсоні. Він розповідав, що у місті немає жодної вулички, якої б він не знав. Важко було тоді уявити, що за якийсь час місто опиниться під російською окупацією, але за певний час ЗСУ покажуть ворогу його місце.

Макс Барських у дитинстві / Фото з інстаграму співака

Ольга Цибульська

Співачка розповіла, що на цьому фото вона вперше написала й виконала свою першу пісню. А рядки з неї були такими: "Бицькіна бицькіна ти меня юбіс і цеяваєс, бицькіна бицькіна". Цибульська зазначила, що її сім'я досі намагається розгадати хто така "бицькіна".

Ольга Цибульська в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Джамала

"Це фото нагадує мені, як я не стала "жовтенятком", – підписала світлину виконавиця. Тоді вона ще й захотіла змінити стрижку і підстригла себе сама. Ніхто тоді не знав, що чекає попереду на всіх нас, але більшість вірила у світле майбутнє.

Джамала в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Катерина Осадча

Українська телеведуча, сидячи за партою, лишень починала свій шлях у житті. Попереду на неї чекало чимало випробувань, але вона довела, що попри докори однолітків, слід вірити в себе та йти до поставленої мети.

Катерина Осадча в дитинстві / Фото з інстаграму ведучої

Артем Пивоваров

Співак, який сьогодні підкорює жіночі серця, в дитинстві не вирізнявся поведінкою зразкового хлопчика. Дехто навіть може не впізнати на світлині юнака, який перетворився на брутального мужчину.

Артем Пивоваров у дитинстві / Фото пресслужби співака

Такі фото є черговим нагадуванням про те, що ніхто з нас у свої дитячі роки не може здогадуватись, що чекає в майбутньому. Дуже часто скромні мрії можуть стати чимось грандіозним.