Співачка родом із Рівненщини. З самого дитинства вона проявляла любов до сцени, адже виступала в КВК і брала участь у різних всеукраїнських фестивалях. Коли майбутня зірка познайомилась з Михайлом Хомою (Дзідзьо), саме він переконав Ольгу продовжувати творчий шлях. Як починалась зіркова кар'єра співачки, чому приховувала свого чоловіка та де зараз перебуває, читайте в матеріалі Show 24.

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Від "Фабрики зірок" до сольної кар'єри

У 2007 році на телебаченні стартував співочий проєкт "Фабрика зірок". Переможцями першого сезону стали двоє учасників – це Олександр Бодянський та Оля Цибульська. Їхній дует називався "Небезпечні зв'язки". Після здобуття омріяної слави, Ольга та Олександр стали парою. Одразу по закінченню шоу вони почали зустрічатись та навіть з'їхалась на одній квартирі, але через рік розійшлись.

Цибульська розповіла, що Бодянський залишив записку зі словами: "Вибач, я так більше не можу" та поїхав до Росії.

Дует "Небезпечні зв'язки" / Фото з інстаграму Ольги Цибульської

У 2009 році розпочала сольну кар'єру та влаштувалась на роботу до провідної радіостанції країни "Русское радио Україна". Виконавиця любить міняти образи, чим ще більше імпонує публіці.

У 2017 році разом із Михайлом Хомою знялась у кліпі "Чекаю. Цьом". Пісня стала справжнім хітом і на платформі ютуб назбирала понад 32 мільйони переглядів.

DZIDZIO feat Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом": дивіться відео онлайн

Крім того, Цибульська ще й була успішною ведучою заходів. В одному з інтерв'ю знаменитість зізналась, що провела майже 900 весіль.

Минулого року стало відомо про те, що піарниця співачки, Маргарита Гасин, яка працювала з нею п'ять років, перейшла до Світлани Лободи. Дівчина дуже тепло відгукувалась про виконавицю й називала її близькою подругою.

Оля Цибульська та Маргарита Гасин / Фото з інстаграму Маргарити Гасин

Сама ж Цибульська зізналась, що не готова коментувати стосунки з Маргаритою Гасин.

Про колишніх або добре, або нічого, як про покійного. Я не готова коментувати. У нас були дуже близькі дружні стосунки. Не збереглися вони такими, як були, на жаль. Тут немає чого сказати,

– сказала співачка.

Особисте життя

Одного разу співачка розповіла, що у юному віці в неї закохався 35-річний викладач. Цибульська взаємністю йому не відповідала, однак чоловік вирішив вдатись до маніпуляції.

Спочатку це були просто прояви симпатії, але з мого боку їх не було. Тоді почалися історії про смертельні діагнози. А я включалася в це, пропонувала допомогу, зібрати кошти. Це було постійне вимотування, коли тобі дзвонять і кажуть: "То нирка відпадає, то голова болить",

– пригадала зірка.

Усе дійшло до того, що викладач почав погрожувати Олі самогубством. Він піднявся на багатоповерхівку і сказав, що стрибне, якщо дівчина з ним не буде. Одногрупники, які це бачили, також почали телефонувати дівчині.

У той момент Цибульська зрозуміла, що нею просто маніпулюють і сказала: "Стрибай".

Я спершу перелякалася, подумала, що це буде на моїй совісті. Але потім сказала хай стрибає, і він не стрибнув,

– зазначила співачка.

Тривалий час виконавця ретельно приховувала від публіки особисте життя та свого чоловіка. Обранець Ольги вперше показався під час повномасштабної війни. Ним виявився Сергій Грисюк – керівник ТОВ "Радивилівмолоко", яким також керують його батько та брат. Раніше чоловік був депутатом Радивилівської міськради. Цибульська пояснювала, що приховувала Сергія не задля піару, а щоб у неї залишалось щось сакральне. Показати вирішила тому, щоб не мати ніяких секретів від аудиторії.

Ольга Цибульська з чоловіком і сином / Фото з інстаграму артистки

У 2015 році співачка вперше стала мамою. Її первісток з'явився на світ напередодні Різдва – 6 січня. Хлопчика назвали Нестор. Юнак дуже розумний, активний та комунікабельний. Крім того, хлопець має свою інстаграм-сторінку, де публікує фото, відео та сторіс. У Нестора вже понад 3 тисячі підписників.

Син Ольги Цибульської / Фото з інстаграму хлопця

У жовтні 2023 року у виконавиці поцікавились, чи готова вона стати мамою вдруге. Артистка наголосила, що "діти – не хом'ячки", тому складно бути готовим до цього.

Діти – не хом'ячки. Я не знаю, як це: "готова". Я не проти. Але чи готова я зараз піти в декрет, коли велика війна. Носити під серцем дитину, і всі ці новини, всі ці обстріли; переживати, перебуваючи при надії – не готова, напевно,

– зазначила Цибульська.

Нещодавно знаменитість знову висловилась на тему поповнення у родині. Ольга розповіла, що не проти стати мамою вдруге, однак їй "страшно, бо війна". Крім того, артистка роздумує над усиновленням дитини, однак остаточного рішення для себе співачка ще не прийняла.

Де зараз і чим займається співачка

Нещодавно знаменитість розповіла в інстаграмі, що вона прийняла складне рішення після чергового російського обстрілу, поїхати з сином за кордон.

Я поїхала з України. Рішення прийнялось в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя. Я запланувала справи, записалась до косметолога, лягла спати, не спала, бо гучно, і на ранок сталося це,

– сказала Оля Цибульська.

Ця новина роздула в мережі "зраду", однак зірка поспішила зупинити хвилю обурення. Ольга поділилась, що "відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала сину можливість поспати в тиші" і тепер вони, як і планували, повертаються додому.

Судячи з коментарів у мережах, вивезти дитину за кордон, рятуючи дитинство, досі для багатьох – "зрада". Ніколи цього не зрозумію. Знаю – усім боляче. Так, що не знаєш як дихати, щоб нікого не зачепити. І сама дихаєш так, щоб ніхто не зачепив. Моя професія це відповідальність. І моє місце у такий час в Україні. Це незмінно,

– зазначила зірка.

Ольга Цибульська / Фото з інстаграму артистки

Раніше Цибульська зізнавалась, що її гонорар повернувся до того самого рівня, як був до повномасштабної війни. Також додала, що не цурається й благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Після приїзду в Україну артистка повернулась до роботи.

16 листопада Цибульська скасувала концерт у місті Вараш, адже її команду мобілізували.

Вараш, за декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Без мейкапу і зачіски, бо концерту не буде. Хлопців-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас на концерті, їм вручили повістки та мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую вам за розуміння,

– розповіла співачка.

У Рівненському обласному ТЦК пояснили, що учасники команди Цибульської були затримані під час перевірки документів, які здійснювали представники Національної поліції України, згодом їх доставили до Вараського ТЦК та СП. Згідно з заявою, один із чоловіків "перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних". Крім того, ще один учасник команди співачки взагалі не перебував на обліку.

Після цього інциденту виконавиця повідомила, що продовжуватиме концертну діяльність, але зараз перебуває у пошуку барабанниці.