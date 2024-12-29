Українська публіка дізналась про нову зірку шоубізнесу у 2008 році, коли Вадим прийшов на 2 сезон "Фабрики зірок". Саме на цьому проєкті Дантесу та Олійнику запропонували співати в дуеті. У матеріалі Show 24 розповідаємо, як склалось життя переможця співочого шоу, чому він зник й де знаходиться зараз.

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"Фабрика зірок" і сольна кар'єра

На проєкті харизматичний дует здобув заслужену перемогу.

Дантес & Олійник на "Фабриці зірок" / Фото з відкритих джерел

У 2010 році співаки обрали нову назву для свого колективу – "ДіО.фільми". Того ж року вийшов дебютний альбом, а такі пісні, як "Мне уже 20" і "Оля" стали справжніми хітами на довгі роки.

"ДіО.фільми" – "Оля": дивіться відео онлайн

У 2014 році колектив повернув попередню назву – "Дантес & Олійник". Однак за певний час співаки пішли різними дорогами. Вадим взяв сценічне ім'я Oleynik і почав розвивати сольну кар'єру. Артист випустив декілька пісень й кліпів.

OLEYNIK – "Девочка года": дивіться відео онлайн

На жаль, докладені зусилля не принесли співаку бажаної слави, як за часів існування дуету.

Особисте життя

Близько 13 років тому Вадим був у стосунках із блогеркою Аліною Шаманською. Дівчина тоді працювала журналісткою на телеканалі й брала інтерв'ю в Олійника. Пізніше він запросив Шаманську на побачення й так закрутились стосунки. Ексзакохані не розкривають того, скільки часу тривав їхній роман, однак припустили, чому вони розійшлись різними шляхами.

Ми не розмовляли з тобою взагалі. От ми просто якось зникли з поля зору одне одного, але я точно можу сказати, що я була в тебе закохана. Я пам'ятаю це відчуття: "Що він напише, чи не напише". Тобто, закоханість в мене точно до тебе була,

– розповіла Аліна.

Аліна Шаманська та Вадим Олійник / Скриншот з відео

Вадим вважає, що вони обоє були заклопотані власними кар'єрами, й часу на побудову міцних стосунків просто не залишалось.

У 2015 році Олійник одружився з піарницею Анною Браженко. Однак після п'яти років шлюбу союз тріснув по швах.

Вадим Олійник з Анною Браженко / Фото з інстаграму артиста

Як відомо, сьогодні артист перебуває у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко. Музикант іноді ділиться моментами їхнього спільного життя на своїй сторінці в соціальних мережах.

Вадим Олійник з обраницею / Фото з інстаграму співака

Де зараз і чим займається Вадим Олійник

Як розповідав сам артист, він пішов із шоубізу та подався освоювати нову професію – актор дубляжу.

"За останні півтора року я освоїв нову професію. Я став актором дубляжу та озвучки. Так просто склалися зірки: і моє бажання, і бажання людей, які мені запропонували цю роботу. Я почав працювати над цим і побачив у цьому свій розвиток. Я бачу в цьому свої подальші дії та кроки.

Я займаюся дубляжем та озвучкою фільмів у компанії. Це відомий український сервіс, на якому ми всі дивимося кіно. Наша компанія вже озвучила близько 300 фільмів за рік. Це робота кожного дня: тобі присилають фільм і ти починаєш вже вивчати свого героя. Я цим вже займаюся рік", – розповів Вадим Олійник.

Вадим Олійник / Фото з інстаграму артиста

Попри опанування нової професії, Олійник не забуває і про творчість. Нещодавно він випустив кілька пісень українською мовою.

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Під час повномасштабного вторгнення Вадим зайняв проактивну позицію, долучившись до волонтерської діяльності. Артист також розповів, що самостійно пішов і став на військовий облік. Якщо його призвуть, він бачить себе в ролі розвідника або в аеромобільному війську.