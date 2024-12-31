Євген народився у Херсоні. З 13 років почав займатись танцями, а потім вступив до Київського естрадно-циркового коледжу. У студентські роки співпрацював із балетом "JB" та знімався у кліпах українських зірок. Як складалась кар'єра танцюриста, що відомо про особисте життя та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Євген Кот і телевізійні проєкти

Одного разу чоловік став учасником шоу "Танцюють всі" і пройшов у фінал, де здобув перемогу. Після проєкту вирушив у всеукраїнський тур, а згодом отримав головну роль у 3D-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Пізніше став креативним продюсером.

У 2019 році Євген і його зіркова партнерка Ксенія Мішина стали переможцями "Танців із зірками". Танцюрист кілька років змагався за головний приз, однак ніяк не міг його отримати. Одного разу Ксенія Мішина у відеощоденнику заявила, що зробить все для того, аби її партнер отримав бажаний кубок. І так і сталось!

Євген Кот і Ксенія Мішина стали переможцями "Танців із зірками" / Фото з інстаграму "Танці із зірками"

Цікаво, що під час трансляції проєкту танцівнику приписували роман із Мішиною, що його дуже обурювало.

Восени 2021 року Кота запросили до суддів "Україна має талант". Наприкінці телекастингів на шоу прийшла дружина танцівника – Наталія Татаринцева.

Вперше за 11 років в pole dance я так нервувала, виходячи на сцену. Бо вперше танцювала на головній сцені талантів країни, ще й перед своїм чоловіком, який є моїм критиком і підтримкою водночас,

– поділилась дружина Кота.

Восени 2022 року Євген став суддею української адаптації проєкту World of Dance.

Чи готовий Євген Кот мобілізуватись

Танцівник розповів, що йому довгий час було соромно через те, що він не служить у війську. Євген спілкувався з військовими, які переконували у тому, що його волонтерська діяльність наразі ефективніша.

Вони кажуть: "Стоп, будь ласка, не роби цього. Не роби помилки. Займайся тим, чим зараз займаєшся. Ти можеш допомагати, це набагато ефективніше буде, ніж ти зараз прийдеш, отримаєш, у кращому випадку, поранення, а взагалі й загинеш. Бо воювати мають люди професійні",

– поділився танцівник.

Хореограф зазначив, що не ховається і не шукає варіантів не йти служити. Крім того, Кот зазначив, що через стан здоров'я він непридатний для війська у мирний час і обмежено придатний у воєнний час.

Особисте життя

Раніше танцівник зустрічався з танцівницею Маріам Туркменбаєвою. Пара познайомилась на популярному талант-шоу "Танцюють всі" та була готова створити сім'ю. Однак після трьох років напружених стосунків дівчина зрадила Євгену з одруженим на той час лідером гурту Quest Pistols Антоном Савлеповим. Це був службовий роман, адже саме з цим колективом виступала танцівниця.

Однак у зраді коханої він звинувачував себе, адже Маріам пішла від нього зі словами, що він не розвивається. Танцівник хотів повернути дівчину, тому просив вибачення, дарував квіти та обіцяв, що зміниться. Врешті-решт пара з'їхалась знову, але вже за кілька тижнів після примирення обраниця зрадила вдруге.

Мені їхня близькість снилась, коли вона повернулася, і коли почався знову цей холодок… На той момент я ще був готовий їй пробачити. Я страждав,

– відверто поділився Євгеній.

З майбутньою дружиною Наталією Татаринцевою чоловік познайомився на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками. На час знайомства Наталія була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.

У 2019 році пара одружилась. Церемонія пройшла на одному з найромантичніших островів у Тихому океані – Муреа, який розташований поблизу Таїті.

Євген Кот одружився / Фото з інстаграму хореографа

10 липня 2024 року Євген і Наталія вперше стали батьками. У подружжя народилась дівчинка, яку назвали Лелею.

Євген Кот з дружиною та донькою / Фото з інстаграму танцівника

Тривалий час жінка не могла завагітніти, а лікарі ставили парі діагноз безпліддя. Євген і Наталія консультувалися з репродуктологами, розглядали можливість екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) і навіть думали про усиновлення. Зрештою, прийнявши ситуацію такою, як вона є, подружжя несподівано отримало радісну новину – вони очікують на дитину.

Сьогодні зіркові батьки поділили обов'язки по догляду за малечею. Наталія більше займається доглядом за донечкою та вихованням, а Євген – виступає добрим поліціянтом і проводить час за іграми з малям.

Де зараз і чим займається Євген Кот

Хореограф з родиною проживає в Україні. Євген записав авторський курс "Танцюй і худни", завдяки якому можна скинути зайві кілограми без спортзалу.

Євген Кот записав авторський курс зі схуднення / Скриншот із сайту

Цього року танцівника запросили бути суддею на конкурсі краси "Miss Ukraine 2024". Крім того, у соцмережах Кот активно ділиться особистим життям, демонструє кадри, як проводить час із маленькою донечкою, а також дуже часто зізнається у коханні своїй дружині.