Справжнє ім'я артистки – Наталія Дзеньків й родом вона з міста Івано-Франківськ. Її батьки були учасниками Гуцульського ансамблю пісні й танцю, тому дівчина змалку знала, що присвятить життя творчості. Спершу мама віддала юну Наталю на балет, але під час одного із занять вона підійшла до фортепіано й почала щось грати, а акомпаніаторка балету це помітила й порадила віддати дівчину до музичної школи. Яким був творчий шлях Lama, чому вона пішла зі сцени та де зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра співачки та зникнення з великої сцени

У 1993 році Дзеньків почала працювати над своєю кар'єрою. У той час разом з одногрупницею створили гурт "Магія". Згодом дівчата познайомились з Віталієм Телезіним, який допоміг просунути трек на радіо. Пізніше дует записав перший альбом, який отримав визнання серед публіки, а гурт почали запрошувати на різноманітні фестивалі та концерти.

Співачка Lama з батьками / Фото з інстаграму зірки

За деякий час співачка переїздить до Києва, а гурт "Магія" розпадається. У 2005 році Lama створює власний проєкт і бере однойменний псевдонім. Продюсером став Віталій Телезін, який раніше вже допомагав виконавиці. З того часу почався справжній пік популярності для Наталії. Її треки "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", "Знаєш як болить" стають справжніми хітами.

Lama – "Знаєш як болить": дивіться відео онлайн