Справжнє ім'я артистки – Наталія Дзеньків й родом вона з міста Івано-Франківськ. Її батьки були учасниками Гуцульського ансамблю пісні й танцю, тому дівчина змалку знала, що присвятить життя творчості. Спершу мама віддала юну Наталю на балет, але під час одного із занять вона підійшла до фортепіано й почала щось грати, а акомпаніаторка балету це помітила й порадила віддати дівчину до музичної школи. Яким був творчий шлях Lama, чому вона пішла зі сцени та де зараз, читайте в матеріалі Show 24.
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Кар'єра співачки та зникнення з великої сцени
У 1993 році Дзеньків почала працювати над своєю кар'єрою. У той час разом з одногрупницею створили гурт "Магія". Згодом дівчата познайомились з Віталієм Телезіним, який допоміг просунути трек на радіо. Пізніше дует записав перший альбом, який отримав визнання серед публіки, а гурт почали запрошувати на різноманітні фестивалі та концерти.
Співачка Lama з батьками / Фото з інстаграму зірки
За деякий час співачка переїздить до Києва, а гурт "Магія" розпадається. У 2005 році Lama створює власний проєкт і бере однойменний псевдонім. Продюсером став Віталій Телезін, який раніше вже допомагав виконавиці. З того часу почався справжній пік популярності для Наталії. Її треки "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", "Знаєш як болить" стають справжніми хітами.
Lama – "Знаєш як болить": дивіться відео онлайн
Після виходу третього альбому співачка майже одразу зникла з великої сцени. Вона тривалий час не відповідала на запитання, що сталось, однак через 10 років затишшя порушила мовчанку та сказала, що почувала себе некомфортно у шоубізнесі.
Були періоди життя, коли я розуміла, що мені трохи треба відійти від шоубізнесу. Я розуміла, що завжди трошки була поза ним. Це була якась моя окрема планета, де мені хотілося більше комфорту,
– ділилась виконавиця.
Ба більше, Lama дуже нервувала перед концертами, могла ночами не спати, а на тлі стресу з'явились проблеми зі здоров'ям. У 2012 році помер батько артистки, й ця новина дуже сильно її підкосила. Вона прийняла рішення, що більше не може так працювати, тому й пішла зі сцени.
Особисте життя
Знаменитість рідко ділиться темою особистого життя, однак дещо про це таки відомо. У 18 років Lama вийшла заміж за хлопця, який майже одразу після знайомства запропонував одружитись. Дівчина погодилась, однак шлюб протривав всього лиш рік.
Пізніше зірка була у стосунках зі своїм продюсером, однак розрив стався через те, що обоє були заклопотані роботою, а про особисте життя зовсім забули.
Співачка Lama та Віталій Телезін / Фото з відкритих джерел
У 2016 році артистка почала зустрічалась з чоловіком, на ім'я Роман, який на 18 років молодший. Lama не бачить жодної проблеми у віці, та й сам чоловік до цього ставиться спокійно. Відомо, що обранець освідчився коханій, однак виконавиця не є прихильницею "штампів у паспорті".
Lama зі своїм обранцем / Фото з інстаграму співачки
Крім того, пара не планує дітей. Артистка давно казала, що є прихильницею принципу чайлдфрі. Вона відчуває себе абсолютно щасливою про що відверто говорить.
Я щаслива, я в стосунках, у мене дві собачки. Живу в лісі... Стараюся балансувати зі своєю командою, але вже увійшла в ритм,
– зазначила Lama.
Повернення на сцену
Артистка поступово повертається на сцену. У 2022 році зірка випустила трек "Сильні люди", який присвятила українцям і захисникам.
Lama – "Сильні люди": дивіться відео онлайн
Крім того, виконавиця активно займається волонтерською діяльністю, однак розповідати про це не любить, бо люди можуть на цьому спекулювати, та й сама вона не горить бажанням "світитись" у соцмережах". Співачка допомагає військовим, дає благодійні концерти, а також опікується родинами, які постраждали від російської агресії.
Lama час від часу виступає містами України. До прикладу, 5 грудня відбувся концерт у Києві, а на 7 грудня запланований концерт у Вінниці.