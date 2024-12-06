Справжнє ім'я артистки – Наталія Вікторівна Шмаренкова. Вона народилася у 1977 році в Забайкаллі Читинської області у сім'ї військовослужбовця. Коли дівчині було 3 роки, родина переїхала до Будапешту через роботу батька, а пізніше сім'ю направили до Львова, де Камалія почала займатися музикою. Уже наприкінці 90-х років вона здобула визнання на українській музичній сцені. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, що відомо про кар'єру Камалії, чи вільне її серце сьогодні та де вона зараз.

Може зацікавити Де зараз Павло Зібров, який готовий збрити фірмові вуса

Співоча кар'єра та боротьба з онкологією

Шлях до слави розпочався з перемоги на престижному музичному фестивалі "Червона рута" у 1993 році. Ще одним важливим кроком у кар'єрі артистки був випуск кліпу на пісню "У стилі техно". Це відео вирізнялося оригінальністю та сміливістю: зйомки проходили в метро, де Камалія демонструвала яскраві та відверті образи, виконуючи запальні танці з професійними хореографами.

Камалія – "У стилі техно": дивіться відео онлайн

Сьогодні артистка продовжує займатись творчістю, часто виступає та презентує музичні новинки.

Нещодавно виконавиця зізналась, що чотири роки тому їй довелося боротися з онкологічним захворюванням. За словами Камалії, у неї діагностували рак грудей на ранній стадії. Співачка пройшла комплексне лікування, яке включало хімієтерапію у формі таблеток, хірургічне втручання та променеву терапію. Завдяки своєчасному виявленню хвороби та належному лікуванню, артистці вдалося подолати рак.

Особисте життя

Понад 20 років Камалія була заміжня за палестинського бізнесмена Мохаммада Захура. Артистка раніше ділилась трагічною історією, яка її спіткала. Коли вона була вперше вагітна близнюками, то на пізньому терміні стався викидень. Камалія зізналася, що втрата дітей далася їй дуже важко, але підтримка близьких, друзів та чоловіка допомогла впоратися з горем. Артистка також зверталася до медитації, спорту та активної роботи, щоб відволіктися від болісних думок

Під час наступної вагітності знаменитість постійно хвилювалася, але дотримувалася порад лікаря й все склалося добре.

Я боялася радіти. А мені лікар сказав: "От живи так і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". У Захура є діти від першого шлюбу і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитини, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем,

– зазначила виконавиця.

Від так, у подружжя народились дівчатка-близнятка Арабелла та Мірабелла.

Камалія з дітьми та ексчоловіком / Фото з інстаграму артистки

У квітні минулого року співачка зробила несподівану заяву, оголосивши про рішення розлучитися зі своїм чоловіком. Подружжя доклало спільних зусиль, щоб розв'язувати свої проблеми та врятувати сім'ю, але врешті-решт розлучення стало неминучим. Сьогодні зіркова пара продовжує спілкуватися та часто проводить час разом.

Камалія та Захур / Фото з інстаграму знаменитості

Зазначимо, що доньки навчаються та живуть у Великій Британії зі своїм батьком. Камалія розповідала, що після закінчення повномасштабного вторгнення дівчата повернуться додому.

У жовтні артистка зізналась, що закохалась і почувається щасливою.

Таке натхнення йде, і ти сяєш. Ти сяєш, хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час,

– зазначила артистка.

Водночас вона додала, що важливо дозволити почуттям витримати випробування часом, перш ніж робити якісь висновки.

Де зараз і чим займається Камалія

Коли почалась повномасштабна війна, артистка виявила бажання підписати контракт із ЗСУ, адже хотіла стати снайперкою. Однак Валерій Залужний відмовив співачку від цього рішення.

Він посадив мене перед собою і сказав: "Ти розумієш, якщо підпишеш контракт, ти не зможеш виїжджати. А як же діти? Ти насамперед мати. Ти волонтер, багато робиш для ЗСУ, для людей. Твоя місія – дарувати людям радість, допомагати гуманітарно, бути мамою". Я задумалася і вирішила не підписувати контракт,

– пояснила артистка.

Камалія та Валерій Залужний / Фото з інстаграму співачки

Камалія додала, що досі підтримує зв'язок із "залізним генералом". Валерій Залужний, за словами співачки, навіть надавав їй для благодійних аукціонів речі з підписом.

Сьогодні у соцмережах зірка продовжує ділитись темою війни, публікує петиції на підписання звання Героя України, а також бере участь у благодійних заходах, які спрямовані на підтримку ЗСУ.