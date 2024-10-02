Він про це сказав Камалії під час особистої зустрічі. Деталями співачка поділилася в інтерв'ю для видання "Фокус".

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Так, Валерій Залужний пояснив виконавиці, що вона багато допомагає своєю волонтерською діяльністю. До того ж зауважив, коли Камалія підпише контракт зі ЗСУ, не зможе виїжджати за кордон, де зараз живуть її доньки, що й зупинило зірку.

Він посадив мене перед собою і сказав: "Ти розумієш, якщо підпишеш контракт, ти не зможеш виїжджати. А як же діти? Ти насамперед мати. Ти волонтер, багато робиш для ЗСУ, для людей. Твоя місія – дарувати людям радість, допомагати гуманітарно, бути мамою". Я задумалася і вирішила не підписувати контракт,

– пояснила артистка.

Камалія додала, що досі підтримує зв'язок із "залізним генералом". Валерій Залужний, за словами співачки, навіть надавав їй для благодійних аукціонів речі з підписом.

Зауважимо, Камалія народилася в родині військових. Багато членів її сім'ї служать в ЗСУ. Серед них – дядько, двоюрідний брат і двоюрідна сестра.