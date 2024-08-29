Фото Тамерлана (справжнє ім'я – Юрій Толоконніков) опублікував у мережі ведучий Слава Дьомін. Він показав в інстаграм-сторіз скриншот листування з артистом.

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Тамерлан показався у військовій формі та бронежилеті поблизу дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ та Суджа. Артист не став ділитися подробицями.



Тамерлан у Курській області / Фото з інстаграм-сторіз

Слава Дьомін у відповідь на фото Тамерлана пожартував про те, що "так і знав, що ти виїхав за кордон". На що теж отримав іронічну відповідь: "Я по "Шляху" як волонтер", – написав Тамерлан.

Чим займається Тамерлан під час великої війни

Після початку повномасштабного вторгнення музичним гуртом TamerlanAlena почала займатися тільки Альона Омаргалієва. Її чоловік Тамерлан спершу вступив до лав тероборони, а згодом почав нести службу як доброволець ЗСУ. За словами Омаргалієвої, він виконує бойові завдання та спеціалізується на темі БпЛА.