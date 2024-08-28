Як зазначив Олег, адаптація до нових умов проходила важко. Втім, наразі Ковальчуку значно легше справлятися з буденними справами.

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Тішуся, що, вдягнувши піксель, можу продовжувати займатися улюбленою справою – кулінарією,

– зауважив чоловік.

Водночас військовий запевнив, що його страви побратимам подобаються. Робоча зміна захисника триває від 18 до 19 годин, тому йому працювати непросто. Він старається готувати різноманітні страви, серед яких: борщі, супи, каші та банош.

За словами Олега, в його підрозділі з харчуванням немає проблем. Однак, чоловік завжди думає над тим, щоб його побратими насолодилися якістю їжі.

Надалі можна буде доповнити меню і запровадити щось своє. Потрохи вдосконалюю страви за смаками, доповнюю їх. Але армія, то армія – і тут є певні правила харчування, яких потрібно дотримуватися. Все ж намагаємося побратимів готувати ситно і так, щоб їм подобалося,

– запевнив Ковальчук.



Олег Ковальчук на службі / Фото з фейсбуку кулінара

Нагадаємо, Олег потрапив у четвірку лідерів шоу "МастерШеф-6". Після участі у проєкті він встановив рекорд України, приготувавши 10 тисяч тортів на десяти різних локаціях за добу.