Спершу чоловік звернувся до громадян після масованого обстрілу його рідної країни. А тепер повідомив про благодійний захід у Техасі, куди сам долучився.

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Влад опублікував фото, де показав суму грошей, яку зібрав під час вечора. Усі кошти Яма передасть постраждалим внаслідок атаки по дитячій лікарні Охматдит у Києві, яка сталася 8 липня. На кадрі хореограф постав разом з дружиною Лілією та організаторами заходу. Танцівник тримає у руках сертифікат на суму 10 тисяч доларів.

Ваша підтримка зробила цей вечір незабутнім! Ми з гордістю повідомляємо, що пожертвували 10 000 доларів США дитячій лікарні "Охматдит",

– повідомив Яма.

На заході лунали як іноземні, так і україномовні пісні. Водночас у приміщенні, де пройшла подія, можна помітити табло з написом "Продовжуйте хейтити Влада". Так, Яма відповів на негатив у мережі.

"Не зупиняйте хейт", – наголосив Влад.

Нагадаємо, на початку вторгнення Влад допомагав своїм батькам виїхати із Запорізької області. Через деякий час Яма поїхав у Європу, а згодом – у США. Як саме вдалося чоловікові покинути Україну – невідомо. Наразі танцівник працює в американській студії, де викладає хореографію. Зірка стверджує, що організовує заходи, метою яких є збір коштів на потреби ЗСУ,