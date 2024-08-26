Хореограф Влад Яма, який втік з України до США, неочікувано звернувся до громадян рідної країни. Так, чоловік згадав про свою Батьківщину.

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У соцмережах танцівник опублікував фото, на якому видніється краєвид з вікна машини. Влад присвятив лаконічний напис Україні.

"Країно, тримайся", – поділився Яма.



Влад Яма згадав про Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, хореограф на початку вторгнення перебував в Україні та допомагав своїм батькам евакуюватись із Запорізької області. Згодом родина Влада виїхала в Європу, а потім – у США. Втім, як саме вдалося Ямі покинути Україну – невідомо. Чоловік працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. За словами Влада, він часто проводить різні заходи, на яких збирає кошти на ЗСУ. Хореограф також стверджує, що підтримує тісний зв'язок з військовослужбовцями, які захищають Україну та відвідує бійців, які проходять реабілітацію після поранень на території США.

Яма часто отримує хейт за рішення виїхати за кордон. Українців обурює той факт, що чоловік публікує радісний та яскравий контент із вечірок та відпочинку.

Нагадаємо, 26 серпня росіяни випустили по Україні крилаті ракети, БпЛА та "Кинджали". Внаслідок атаки ворога постраждали 15 областей країни. Є поранені та загиблі. Ціллю окупанта стала енергетична інфраструктура України.