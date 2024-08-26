Відомо, що Григорій – багатодітний батько. Решетник виховує трьох дітей – Івана, Дмитра та Олександра.

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Ведучий запевнив, що отримав такий статус ще задовго до набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні. Попри наявність відстрочки від служби в армії, чоловік активно долучається до допомоги ЗСУ.

Я багатодітний батько. Закон придуманий не Григорієм Решетником, написаний не під Григорія Решетника. Я пройшов ТЦК, ВЛК. Отримав всі документи. Все, як закон пише. Я дуже багато допомагаю,

– заявив Григорій.

Водночас Решетник наголосив, що має бронювання від мобілізації. Ведучий розуміє, що в нього завжди будуть хейтери, яким буде щось не подобатися.

Я не заброньований за якимось принципом телевізійного характеру чи по якійсь дружній лінії. Я чесно заробляю гроші, сплачую податки. Це може комусь не подобатись,

– додав чоловік.

Григорій Решетник про мобілізацію: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, знаменитість висловлювався про готовність взяти до рук зброю, коли прийде його черга. Григорій закінчив військову кафедру, є військовим психологом і лейтенантом запасу. Якщо всі багатодітні батьки підуть на фронт, то Решетник також не стане осторонь.