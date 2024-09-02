Гуморист активно ділиться з фанатами деталями своїх буднів. Так, нещодавно гуморист показав, як вперше рив окопи з побратимами.

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Тепер Андрій повідомив, що закінчив проходження базової військовий вишколу, який тривав понад місяць. За цей час він здобув навички зі стрільби, роботи з інженерною технікою, тактики ведення бою, облаштування оборонних позицій тощо. Після цього чоловік склав присягу на вірність народові України та отримав шеврон з написом LNJ – "Леви на джипі". Наступним етапом служби Лузана стане фахова підготовка.

Водночас гуморист зізнався, що, ймовірно, з'явиться у новому випуску свого проєкту. Він попросив прихильників лише почекати.

БЗВП позаду. Пройшов з шевроном LNJ. Дуже хочеться десь залетіти на знімання перед фаховою. Так що очікуйте,

– зазначив Андрій.

До того ж комік показав грамоту, яку отримав після закінчення військового вишколу.

"Служу українському народові", – заявив захисник України.



Андрій Лузан отримав грамоту / Фото з телеграм-каналу коміка

Нагадаємо, Лузан служитиме в Силах безпілотних систем. Цей варіант йому допомогли обрати репер YARMAK, Євген Карась і Денис Квебек. За словами гумориста, він під час тестів з фізичної підготовки демонстрував найкращі результати серед кількох рот.