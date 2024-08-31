Нещодавно його відпустили у відрядження, тож Маша Єфросиніна проводить час з коханим. Зокрема, подружжя відзначило 21 річницю шлюбу.

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Тепер з'ясувалося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив Тимура Хромаєва нагрудним знаком "Срібний хрест". Марія вже поділилася фото нагороди та висловила гордість за коханого.

Своїми діями ти даєш мені віру, що ми встоїмо. Даєш впевненість, що обнуливши одне життя, можна почати нове та досягти там успіху. Пишаюся неймовірно, коханий,

– зазначила телеведуча.



Маша Єфросиніна показала, яку нагороду її чоловіку-військовому вручив Сирський / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Тимур Хромаєв став командиром роти 112-ї окремої Київської бригади територіальної оборони. Цей спеціалізований підрозділ займається радіоелектронною боротьбою (РЕБ), приділяючи основну увагу виведенню з ладу систем зв'язку, управління та розвідки противника.