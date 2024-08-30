У дописі вона пригадала, як познайомилась з Тимуром. Крім того, знаменитість детальніше розповіла про особливості їхніх стосунків з Хромаєвим.

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Єфросиніна зазначила, що вони з чоловіком познайомились просто на вулиці. Водночас з'ясувалося, що Тимур не зміг зв'язатися з Марією на наступний день після їхньої зустрічі, бо загубив свій телефон, в якому був записаний її номер телефону.

Також вона пригадала їхню першу відпустку разом.

Ми поїхали вперше на відпочинок вдвох в Іспанію, і повернулися звідти не стрункіші та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс п'ять від нескінченної сангрії, бо під неї в нас складалися перші душевні розмови,

– поділилася знаменитість.

Маша додала, що Тимур любить аутентичні заклади з домашньою локальною кухнею, а вона – красиві ресторани.

Я можу закинутись зранку на ходу бутербродом із сиром, а ти перевертаєш наші сніданки на магію з білковими омлетами та моїми улюбленими підсмаженими хлібними корочками. Я обожнюю наряджатися та годинами збиратися, а ти береш сорочку, що лежить зверху,

– написала телеведуча.

Вона також розповіла, що з чоловіком планували святкувати весілля кожні п'ять років, проте поки цього не зробили. Водночас знаменитість переконана, що вони все ж це зроблять в майбутньому.

Ти був поруч під час обох моїх пологів, підтримував мене.. і дуже мило засинав під мій стогін від переймів. 22 роки ти даруєш мені одні й ті самі троянди кольору червоного вина. Ми багато для кого дивна та несумісна пара, але нам це подобається… Тільки ми вдвох знаємо, за що пробачаємо одне одному все. Тільки ми двоє знаємо, що тримає наш шлюб вже 21 рік. Я пишаюся тобою сьогодні, як ніколи,

– наголосила Марія.

Зворушливий допис зірка доповнила новим фото з чоловіком, де Тимур цілує кохану.

Зауважимо, у подружжя народилося двоє дітей: донька Нана, 2004, та син Олександр, 2014 року.