Хуліану було всього 41 рік. Іноземні ЗМІ розсекретили причини його смерті.

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Повідомляється, що Ортега втратив свідомість на пляжі Плайя-де-Загора. Перехожі негайно викликали швидку. Медики намагалися реанімувати актора протягом 30 хвилин, однак його не вдалося врятувати. Причиною смерті зірки "Еліти" стала раптова зупинка серця.

Зауважимо, що іспанська спілка акторів і актрис підтвердила цю сумну звістку.

Нагадаємо, 18 серпня у своєму будинку в Франції помер легендарний актор Ален Делон. Похоронна церемонія відбулася 24 серпня, на якій були присутні близько 40 близьких французького актора, у тому числі його діти.