Під час відновлення у лікарні військовий вирішив відповісти на питання прихильників у мережі. Користувачі поцікавилися у бійця, чи зможе він знову ходити.

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Наразі чоловік користується кріслом колісним, щоб пересуватися. За словами гумориста, медичні працівники його запевнили, що той зможе ходити. Однак, має пройти певний час реабілітації. Водночас ймовірність того, що рука Віктора працюватиме так, як раніше – дуже мала. Втім, Розовий не втратив позитиву і пожартував, що не матиме можливості вишивати хрестиком.

Кажуть, 100%, але потрібен час. А от рука всіх функцій на 100% не відновить,

– зауважив захисник України.



Віктор Розовий відповів, чи зможе ходити / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Віктор Розовий зазнав тяжкого осколкового поранення у голову. Це сталося під час виконання бойового завдання. Комік переніс складну операцію, після якої ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом двох тижнів стан захисника був критичним, але згодом чоловік прийшов до тями. Спочатку планувалося, що Розовий проходитиме реабілітацію за кордоном, однак через ймовірність погіршення стану він наразі відновлюється в Україні.