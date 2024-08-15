Після її завершення чоловік розповів, що йому встановили титанову пластину в череп. Захисник України показав шрам після хірургічного втручання.

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Віктор у своїх соцмережах опублікував фото з лікарняної палати. На світлині видніється результат повторної операції на голові – рана, яку зашили хірурги.



Віктор Розовий показав шрам на голові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше Розовий розповів, що хірургічне втручання пройшло успішно та наразі він відновлюється. Чоловік показав фото людей, які розробили титанову пластину.



Розовий з людьми, які розробили титанову пластину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Віктор під час виконання бойового завдання зазнав тяжкого осколкового поранення у голову. Військові 2-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували Розовому життя, надавши йому первинну допомогу. Згодом комік переніс складну операцію, після якої ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом двох тижнів стан захисника був критичним, але згодом чоловік прийшов до тями.

Водночас сім'я Віктора повідомила про поранення та операцію чоловіка, коли його стан значно покращився. Тоді дружина бійця попросила про спокій для родини. Пізніше вона повідомила, що Розовий проходитиме реабілітацію за кордоном, однак плани змінилися і він наразі відновлюється в Україні.

З того часу Віктор активно розповідає про свій стан здоров'я. Він ділиться, як проходить його реабілітація, публікуючи різні фото та відео з лікарні.