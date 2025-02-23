Російський репер Моргенштерн нещодавно випустив новий альбом. Його пісні залетіли на перші місця українського Spotify, Apple Music та YouTube, пише 24 Канал.

Слухайте українське Любов, самотність і зміни: 11 музичних прем'єр від українських артистів, які ви могли пропустити

Моргенштерн подекуди витіснив останні українські хіти – "Кульбаби", "Врубай", "Ау ау", а також треки закордонних артистів, зокрема Леді Гаги.

Російський реп у чартах / Скриншоти зі стримінгових платформ

З першого погляду складається враження, що українці на третій рік великої війни так і не відмовилися від ворожого контенту. Однак достеменно не можна сказати, що чарти на 100% відображаються правильно.

Стримінгові платформи можуть враховувати прослуховування з тимчасово окупованих територій, де подібну музику можуть слухати росіяни та російські військові. Окрім того, деякі артисти можуть користуватися "накруткою" переглядів та прослуховувань у рамках своєї піар-стратегії.

Як відреагували зірки

Співачка Jerry Heil залишилась розчарованою тим, як зараз виглядають чарти.

Це що таке, я вас запитую?! Роками українські артисти працюють над тим, щоб було що слухати рідною мовою, щоб одного дня в українському топі побачити це? І справа не тільки в мові! Хоча це база. Знаю, мої люди точно не слухають російське. Але ситуація розбиває серце,
поділилась співачка.

На сторінці "Території А" доступно пояснили", чому не варто вживати ворожий контент.

"Українці, прослуховуючи російський контент, вкладають свої гроші у ті ракети, які летять на їхні ж голови. Традиційно причинно-наслідковий зв’язок більшість не бачить. Що ще має статися, щоб відмовитися від контенту ворога, який веде війну на повне знищення України й українців?" – написали у дописі.

Юрист Євген Пронін висловився лаконічно: "Нас треба лікувати".