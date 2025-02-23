Російський репер Моргенштерн нещодавно випустив новий альбом. Його пісні залетіли на перші місця українського Spotify, Apple Music та YouTube, пише 24 Канал.

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Моргенштерн подекуди витіснив останні українські хіти – "Кульбаби", "Врубай", "Ау ау", а також треки закордонних артистів, зокрема Леді Гаги.

Російський реп у чартах / Скриншоти зі стримінгових платформ

З першого погляду складається враження, що українці на третій рік великої війни так і не відмовилися від ворожого контенту. Однак достеменно не можна сказати, що чарти на 100% відображаються правильно.

Стримінгові платформи можуть враховувати прослуховування з тимчасово окупованих територій, де подібну музику можуть слухати росіяни та російські військові. Окрім того, деякі артисти можуть користуватися "накруткою" переглядів та прослуховувань у рамках своєї піар-стратегії.

Як відреагували зірки

Співачка Jerry Heil залишилась розчарованою тим, як зараз виглядають чарти.

Це що таке, я вас запитую?! Роками українські артисти працюють над тим, щоб було що слухати рідною мовою, щоб одного дня в українському топі побачити це? І справа не тільки в мові! Хоча це база. Знаю, мої люди точно не слухають російське. Але ситуація розбиває серце,

– поділилась співачка.

На сторінці "Території А" доступно пояснили", чому не варто вживати ворожий контент.

"Українці, прослуховуючи російський контент, вкладають свої гроші у ті ракети, які летять на їхні ж голови. Традиційно причинно-наслідковий зв’язок більшість не бачить. Що ще має статися, щоб відмовитися від контенту ворога, який веде війну на повне знищення України й українців?" – написали у дописі.

Юрист Євген Пронін висловився лаконічно: "Нас треба лікувати".