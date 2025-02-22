Від романтичних балад до енергійних танцювальних треків, від особистих історій до соціальних тем – кожен зможе знайти щось до душі, пише Show 24.

Вас також може зацікавити Звідусіль ллється брехня, – Саніна з чоловіком відповіли на хейт через проживання за кордоном

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров презентував чуттєву пісню "Блакить твоїх очей", що стала частиною його альбому "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2". Композиція створена на основі поезії Володимира Сосюри та розповідає про істинне кохання, яке витримує всі випробування.

Ця робота створювалася з любов'ю та ніжністю... Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті,

– розповідає артист.

Артем Пивоваров – "Блакить твоїх очей": дивіться відео онлайн

MONATIK

MONATIK представив нову композицію "Так вмієш лиш ти" зі свого четвертого сольного альбому. Пісня розкриває особливу здатність бачити в людині те найкраще, що можливо приховане від інших очей. Це романтична історія про кохання з першого погляду, яка передає всю магію миттєвого зв'язку між людьми.

MONATIK – "Так вмієш лиш ти": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко презентувала "Ліхтарики" – пісню про внутрішнє світло та любов. Особливістю релізу став перший в кар'єрі співачки анімаційний кліп.

Цей трек виявився цікавим експериментом... "Ліхтарики" відображають реальність українців. У пісні є щось символічне про нашу здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи,

– поділилася Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Ліхтарики": дивіться відео онлайн

KOLA

KOLA випустила драматичну композицію "Край", яка досліджує важливість комунікації у стосунках. Пісня розповідає про той критичний момент, коли слова можуть або врятувати відносини, або остаточно їх зруйнувати. Це історія про те, як важливо вчасно почути одне одного та не боятися відвертих розмов.

KOLA – "Край": дивіться відео онлайн

YAKTAK

YAKTAK випустив енергійний трек "Розганяємось" про шалені почуття та пристрасть. Композиція передає атмосферу молодості та безмежних можливостей.

Цей трек про той час, коли стосунки тільки розганяються. Коли між вами все тільки набирає обертів і іскрить,

– коментує артист.

YAKTAK – "Розганяємось": дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Гурт NAPEREXRESTI випустив емоційну роботу "Прості слова", яка торкається теми глибокої самотності в сучасному світі. За словами фронтмена гурту Максима Голоскова, пісня народилася з безсонних ночей та особистих переживань. "Я писав її ночами, занурюючись у свої думки, блукаючи вулицями", – поділився музикант. Композиція розповідає про той останній шанс сказати найважливіше, навіть якщо це можливо лише уві сні.

NAPEREXRESTI – "Прості слова": дивіться відео онлайн

SOWA

SOWA поділилася ліричною композицією "Течія", яка народилася з особистих переживань співачки.

Ми перетинаємось із дуже різними людьми або з тими, хто відчувається наче споріднена душа... Це про те, як важко відпускати тих, хто стає тобі близьким, але з ким життя не складається так, як хотілося б,

– пояснює виконавиця.

SOWA – "Течія": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Ann in Black потішила слухачів гумористичною композицією "Дякую собі". Це свіжий погляд на тему самолюбові, наповнений самоіронією та легким зухвальством. Пісня нагадує, що не потрібно шукати підтвердження своєї цінності ззовні, адже найкращим другом для себе можемо бути ми самі.

Ann in Black – "Дякую собі": дивіться відео онлайн

Liya Li

Після трирічної паузи співачка Liya Li повертається з треком "Таксі", який поєднує мелодійну поп-музику з танцювальними мотивами.

Це не просто пісня, а маніфест нових починань та віри в себе,

– наголошує артистка, закликаючи слухачів не боятися змін у житті.

Liya Li – "Таксі": дивіться відео онлайн

NE TA

Тетяна Нестеренко, відома під сценічним ім'ям NE TA, розчулила новим синглом "Тебе немає". Як стверджує співачка, цю пісню вона написала два роки тому після її перших стосунків.

NE TA – "Тебе немає": дивіться відео онлайн

Discoman

Discoman представив танцювальний трек "Фантастична", який поєднує сучасне звучання з ностальгійним диско та електро-попом. Композиція оспівує жіночу красу та магнетизм, підкреслюючи, що кожна жінка ідеальна для свого обранця.

Discoman – "Фантастична": дивіться відео онлайн