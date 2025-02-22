Вони зізналися, чи допомагають ЗСУ, перебуваючи за межами України. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку фронтвумен The HARDKISS.

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Так, за словами музикантів, всі роялті від прослуховувань пісні The HARDKISS "Як ти?" за 2023-2024 роки були спрямовані до фонду "Повернись живим" на збір "Зброєносці". Загальна сума підтримки склала 200 000 гривень.

Слухаючи українську музику, ви не лише підтримуєте та мотивуєте українських виконавців творити й інвестувати далі в культуру, а й допомагаєте війську, як у цьому випадку. Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення, замість підтримки, на нас звідусіль ллється інформаційний бруд і брехня. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо потребу опиратися лише на самих себе. Адже, де б ми не були й що б з нами не відбувалося – ми всі частина одного цілого. Бережіть одне одного,

– написала Юлія Саніна.

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Юлія Саніна уточнила, що їхня родина залишила Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. "Ніхто нікого не вивозив", – наголосила артистка.