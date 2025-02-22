Они признались, помогают ли ВСУ, находясь за пределами Украины. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу фронтвумен The HARDKISS.

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Так, по словам музыкантов, все роялти от прослушиваний песни The HARDKISS "Как ты?" за 2023-2024 годы были направлены в фонд "Вернись живым" на сбор "Зброєносці". Общая сумма поддержки составила 200 000 гривен.

Слушая украинскую музыку, вы не только поддерживаете и мотивируете украинских исполнителей творить и инвестировать дальше в культуру, но и помогаете армии, как в этом случае. Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения, вместо поддержки, на нас отовсюду льется информационная грязь и ложь. Сегодня мы особенно остро ощущаем потребность опираться только на самих себя. Ведь, где бы мы ни были и что бы с нами ни происходило – мы все часть одного целого. Берегите друг друга,

– написала Юлия Санина.

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Юлия Санина уточнила, что их семья покинула Украину еще до начала полномасштабного вторжения. "Никто никого не вывозил", – подчеркнула артистка.