Только сейчас звезда поделилась некоторыми подробностями. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Так, Наталья выставила пост, где сообщила, что имеет высокую температуру и сильный кашель "такой, что страшно выкашлять внутренние органы".

Самая страшная ночь прошла, но ее точно никогда не забуду. Друзья, температура 40 – это обязательно скорая и больница, от которой я отказалась и очень пожалела,

– отметила знаменитость.

По словам Могилевской, ухудшение ее самочувствия наступило из-за переутомления после хирургического вмешательства, которое она перенесла неделю назад. Несмотря на послеоперационный период, певица отработала три спектакля, что значительно истощило ее организм.

Ситуацию спасло то, что артистка уже принимала курс антибиотиков после операции. Сейчас состояние Натальи улучшилось – температура снизилась до 37,4, а сатурация остается в норме. Для лечения она использует как традиционные, так и народные средства.



Заметим, по данным Министерства здравоохранения, сейчас в 16 областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. Самая сложная ситуация наблюдается в Хмельницкой области. Всего в больницах находится около 6 тысяч пациентов с ОРВИ, из которых примерно 10% – в отделениях интенсивной терапии.

В то же время Виктор Ляшко заверил, что система здравоохранения полностью готова оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. В медучреждениях достаточно свободных мест в инфекционных, терапевтических отделениях и отделениях интенсивной терапии.