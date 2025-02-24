У перший місяць повномасштабного вторгнення Тамерлан зрозумів, що ця війна не завершиться скоро, тому потрібно "готуватися на більшу дистанцію". Пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співака Славі Дьоміну.

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Готуватися в якому плані? Тобто для себе зануритися у військову справу, щоб розуміти, як поводитися в якихось ситуаціях, щоб як мінімум були якісь навички по зброї й по всьому іншому,

– сказав Тамерлан.

До великої війни співак не вмів користуватися зброєю, однак все одно записався до ТрО. На початку березня він разом з іншими захисниками стояв на Житомирській трасі, куди проривалися росіяни. Тоді Тамерлан потрапив під обстріл. Перша думка, коли куля пролетіла над головою, була така: "Слава Богу, що живий".

Ми потім пили чай. Не було нічого: ні павербанків, ні EcoFlow. Ми просто на вогнищі підігрівали воду, робили чай і зрозуміли: блін, зараз цього могло б не бути,

– пригадав співак.

Інтерв'ю з Тамерланом: дивіться відео онлайн

Тамерлан розповів про свою службу

Подробицями своєї служби Тамерлан майже не ділиться. У мережі є інформація, що він служить в Аеророзвідці. Військовий не розповідає, чим займається, адже каже, що його діяльність не потребує "освітлення чи піару".

Всі, хто з нами, про це знають. І це найголовніше. Дуже довгий період після того, як ворогові дали під ср*ку і він відійшов від Київської області, від наших територій, звісно, я дуже понурився саме в цей вид діяльності – аеронапрямок і так далі,

– розповів військовослужбовець.

Тамерлан зазначив, що він перебуває у війську "на добровільних засадах". Зараз захисника оформляють, аби він міг офіційно виконувати свої обов'язки в Силах оборони України та бути більш корисним.