Благодійний захід підтримали чимало українських зірок, зокрема співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа. Однак учора фестиваль перервала повітряна тривога, передає Show 24.

MamaRika розповіла, що коли вона мала вийти на сцену, почалася повітряна тривога. Проте, на думку співачки, було б неправильно залишити людей без виступу, тож вона спустилася до них у паркінг і виконала деякі свої пісні.

Те, що відбулося сьогодні, – просто до сліз,

– зізналась вона.

Перед виступом MamaRika почалася повітряна тривога / відео з інстаграму співачки

Разом з відвідувачами фестивалю MamaRika заспівала "Люди", "Зв'язок", "Лелека".

Ми не просто спустилися в паркінг і співали, ми жили це життя на зло тим, хто хоче в нас його забрати,

– наголосила співачка.

