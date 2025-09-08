Благодійний захід підтримали чимало українських зірок, зокрема співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа. Однак учора фестиваль перервала повітряна тривога, передає Show 24.
Не пропустіть Суцільний ризик, – співачка MamaRika виступила на сцені після того, як травмувала ногу
MamaRika розповіла, що коли вона мала вийти на сцену, почалася повітряна тривога. Проте, на думку співачки, було б неправильно залишити людей без виступу, тож вона спустилася до них у паркінг і виконала деякі свої пісні.
Те, що відбулося сьогодні, – просто до сліз,
– зізналась вона.
Перед виступом MamaRika почалася повітряна тривога / відео з інстаграму співачки
Разом з відвідувачами фестивалю MamaRika заспівала "Люди", "Зв'язок", "Лелека".
Ми не просто спустилися в паркінг і співали, ми жили це життя на зло тим, хто хоче в нас його забрати,
– наголосила співачка.
MamaRika – "Люди": дивіться відео онлайн
MamaRika – "Зв'язок": дивіться відео онлайн
MamaRika – "Лелека": дивіться відео онлайн
Що відомо про MamaRika
Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, народилася у місті Червоноград (нині Шептицький) Львівської області. У 14-річному віці дівчина стала лауреаткою фестивалю "Червона Рута".
Брала участь у 3 сезоні реаліті-шоу "Фабрика зірок", виступала під псевдонімом Еріка. Співачка пройшла до фіналу і посіла 6 місце. У неї був роман зі Стасом Шурінсом, який тоді став переможцем проєкту.
Цього року MamaRika зізналась, що ініціатором розриву став Шурінс.
Артистка також була учасницею "Фабрики зірок. Суперфінал", де посіла 2 місце.
Раніше співачка співпрацювала з продюсером Сергієм Кузіним – їхній контракт завершився у 2015 році. Згодом вона почала виступити під новим псевдонімом – MamaRika.
З 2020 року перебуває у шлюбі з Сергієм Середою. Подружжя виховує 4-річного сина Давіда.