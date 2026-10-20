Не все участники "Голоса страны" доходят до финала, но и победа не всегда определяет дальнейшую карьеру. Кто-то после проекта обрел свой собственный музыкальный стиль, кто-то создал группу, а кто-то стал известен благодаря видео, которые стали вирусными в сети. 24 Канал рассказывает, чем сегодня занимаются артисты, которых зрители когда-то видели на сцене популярного вокального шоу.

Вадим Яценко: после "Этот сон" возглавил хор имени Веревки

В 2018 году Вадим Яценко исполнил на "Голосе страны" песню "Гуцулку Ксеню", однако ни один из тренеров не повернул кресло. Теперь его знают прежде всего как дирижера хора "Гомин", который в 2025 году покорил соцсети исполнением песни Степана Гиги "Этот сон".

Вадим Яценко – "Гуцулка Ксеня" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Популярность коллектива не ограничилась вирусными видео. В 2026 году "Гомин" отправился в масштабное мировое турне, а его руководитель получил новое профессиональное назначение. В конце июня Яценко возглавил Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. При этом он подтвердил, что продолжит работать с "Гомином".

Саша Зарицкая: KAZKA отмечает десятилетие мировым туром

В 2014 году Александра Зарицкая попала в команду Ани Лорак на "Голосе страны", но выбыла на этапе нокаутов. Спустя три года она вместе с Никитой Будашем основала группу KAZKA, а в 2018-м коллектив стал настоящим музыкальным феноменом благодаря песне "Плакала".

Александра Зарицкая – Price tag ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

В 2026 году коллектив отмечает десятилетие и проводит юбилейный тур "РАЗОМ". Концерты охватили Северную Америку, а в программе прозвучали не только известные хиты, но и новые композиции. Среди последних релизов группы – песня "Все по кругу", которую представили в начале года, и совместная работа с MONATIK "О тебе".

TAYANNA: вернулась на шоу и готовит новую музыку

В 2014 году Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, не прошла слепые прослушивания в шоу "Голос страны". Однако в следующем сезоне певица вернулась, попала в команду Потапа и заняла второе место.

Татьяна Решетняк – "Край мой родной край" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Сегодня артистка переживает новый творческий этап. В интервью, опубликованном в январе 2026 года, она призналась, что после внутренних перемен ей пришлось заново учиться писать песни. Раньше источником вдохновения для нее часто становились сложные любовные истории, но возвращаться к болезненным переживаниям певица больше не хотела. Теперь она работает над новыми композициями и планирует релизы.

KHAYAT: после национального отбора выпустил хит и собрал солдаут

В 2019 году Андрей Хаят, известный как KHAYAT, дошел до финала "Голоса страны" в команде Тины Кароль и занял третье место. Зрители запомнили его благодаря необычному сочетанию украинских фольклорных мотивов и электронной музыки.

KHAYAT – В конце плотины шумят ивы ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

В 2026 году певец вновь оказался в центре внимания благодаря шоу " Национальный отбор на "Евровидение" ". Он вошел в пятерку финалистов, а после конкурса представил мини-альбом "Триптих". В марте KHAYAT впервые вживую исполнил новые композиции на сольном концерте в Киеве, который прошел с антрактом. В альбом вошли три песни: "Мотив", "Ау" и "Герцы".

LAUD: после семи попыток на национальном отборе занял второе место

Владислав Каращук, известный как LAUD, дошел до финала "Голоса страны" в 2016 году в команде Ивана Дорна. После шоу он развивал сольную карьеру, сочетая в своей музыке поп, R&B и соул.

LAUD – Seven days ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

В феврале 2026 года артист вновь боролся за право представлять Украину на "Евровидении" – это была уже его седьмая попытка. Для конкурса он подготовил песню "Lightkeeper" – англоязычную версию композиции "Твоя сила во мне", которую написал еще в 2024 году. В финале LAUD занял второе место. После конкурса певец рассказал, что это участие помогло ему переосмыслить себя как артиста и понять, в каком направлении он хочет двигаться дальше.

Alekseev: вылетел из "Голоса", но выпустил мировой хит

В 2014 году Никита Алексеев, известный как ALEKSEEV, пришел на "Голос страны" с песней Let's Get It Started. К нему повернулась только Ани Лорак. Певец прошел этап боев, но выбыл во время первого прямого эфира. Несмотря на это, тренер поддержала его и помогла снять дебютный клип на песню "Все успеть".

Alekseev – Let's get it started ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Настоящий прорыв произошел в 2015 году, когда Alekseev выпустил "Пьяное солнце" (которую впоследствии перевел на украинский язык). Композиция стала международным хитом и принесла артисту широкую популярность. В 2026 году певец вернулся с новым релизом "Корабли" – лирической композицией о внутренних поисках, сомнениях и надежде. В интервью "Суспильне Культура" артист рассказал, что накапливал музыкальный материал и планирует новые релизы, в частности возможный дуэт осенью. Также у него запланирован первый тур по Канаде.

Кристина Соловий: от полуфинала до собственного музыкального стиля

В 2013 году Кристина Соловий пришла на "Голос страны" с лемковской народной песней "Горе долом хожу". Она попала в команду Святослава Вакарчука и дошла до полуфинала. После шоу певец поддержал ее сольный старт, а в 2015 году вышел дебютный альбом "Живая вода", в который вошли авторские версии народных песен и собственные композиции.

Кристина Соловий – "Горе долом хожу" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Широкую популярность Кристине принесли песни "Тримай" и "Хто, як не ти?". Впоследствии певица стала смелее экспериментировать со звучанием. В 2025 году она представила альбом "Галиция", вдохновленный украинской музыкой 90-х, а в 2026-м выпустила сингл "Друга ночи".

Кстати, Кристина Соловий не раз говорила о влиянии украинской музыки 90-х на свое творчество. А какими в то время были другие известные артисты? Наталья Могилевская, EL Кравчук, Виктор Павлик и другие звезды тогда только начинали покорять сцену. Смотрите, как они выглядели в молодости и какими остались на архивных кадрах 90-х.