Вийшли з тіні батьків: діти українських знаменитостей, які взяли участь у "Голосі країни"

Проєкт "Голос країни" допоміг багатьом талановитим вокалістам розпочати свій кар'єрний шлях в улюбленій справі. Та іноді на шоу можна було побачити й дітей знаменитостей. Вони виходили на сцену не просто так, адже прагнули вийти з-під тіні своїх батьків.

Діти відомих артистів пробували свої сили у шоу без привілеїв чи потурань, адже хотіли показати – вони гідні місця в проєкті не завдяки своєму імені, а завдяки таланту. До того ж "Голос країни" мав для цього ідеальні умови – сліпі прослуховування. 24 Канал розповість про дітей знаменитостей, які прийшли на вокальний конкурс.

Варвара Кошова

Донька гумориста Євгена Кошового двічі пробувала свої сили у вокальному конкурсі. Вперше вона взяла участь у проєкті "Голос. Діти" у 8 років у третьому сезоні й заспівала хіт Майлі Сайрус – Wrecking Ball та розвернула крісло Потапа. Цікаво, що зірковий тренер одразу її впізнав та не пошкодував про свій вибір.

Вона покинула шоу на етапі батлів, але через два роки Варя повернулась за реваншем. З піснею Fall in Line вона підкорила всіх членів журі. Дівчина обрала своєю тренеркою Джамалу та дійшла до суперфіналу. Зараз Варвара проживає на дві країни – Україну й Італію.

Лія Меладзе

У 12 сезоні "Голосу країни" взяла участь донька композитора і продюсера Костянтина Меладзе – Лія. Вона поділилась, що хоче бути почутою та вчитись самостійно писати музику.

З перших секунд виконання пісні Hallelujah до дівчини повернувся Святослав Вакарчук, а згодом на кнопки натиснули й інші члени журі. Однак Лія Меладзе вирішила продовжувати шлях на проєкті у команді Наді Дорофєєвої.

Брати Меладзе не зайняли чіткої позиції щодо російсько-української війни, а Костянтин здебільшого відмовчується. Однак Лія на початку повномасштабного вторгнення підтримала Україну. Зараз вона навчається у США, але в описі її профілю – синьо-жовтий прапор.

Марія Яремчук

Донька легендарного Назарія Яремчука взяла участь у другому сезоні "Голосу країни". Вона виконала пісню "Дорогой длинною" та підкорила Олександра Пономарьова. Дивним чином до неї обернулися всі чотири крісла, хоч з суддів більше ніхто не натискав кнопки.

Марія все-таки потрапила до команди Олександра Пономарьова. Вона пройшла до фіналу "Голосу країни" та посіла там 4 місце. Кар'єра Марії Яремчук після проєкту продовжувала розвиватися. У 2014 вона стала представницею України на Євробаченні. Однак у 2018 році співачка зізналась, що панічно боїться сцени, тому вирішила зробити паузу в кар'єрі.

Зараз Марія Яремчук виховує первістка. Цікаво, що в пресі ходили чутки про те, що батьком її дитини є Олександр Пономарьов. Насправді ж співак (і колишній зірковий тренер співачки) став хрещеним татом для сина Марії.

Тоня Матвієнко

Донька народної артистки Ніни Матвієнко взяла участь у першому сезону "Голосу країни" – на той час їй було 29 років. Тоня вже почала писати й випускати власні пісні, але хотіла спробувати свої сили й в конкурсі.

Співачка вийшла на сцену з піснею "Не метелиця", але ніхто з зіркових тренерів не натиснув кнопку. Судді засумнівалися, що з таким народним тембром Тоня зможе вдало виконувати й інші пісні. Та тренери різко змінили думку, коли дізналися, хто перед ними стоїть і пошкодували.

Ситуацію виправив тодішній музичний продюсер шоу Костянтин Меладзе. Він сказав, що Тоня може розвинути та популяризувати українську пісню, і дав дівчині другий шанс. Тож дівчина вдруге вийшла на сцену і цього разу потрапила в команду Руслани. Під її керівництвом вона потрапила до суперфіналу.