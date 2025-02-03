Скандал на Греммі-2025: дружина Каньє Веста шокувала повністю оголеним образом

Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі засвітилися на церемонії премії Греммі. Модель обрала вкрай відвертий образ, що шокував публіку й соцмережі.

Уночі 3 лютого у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії Греммі, де традиційно відзначили найкращих музикантів, артистів та їхні пісні. На червоній доріжці зірки вигулювали оригінальні образи. Репер Каньє Вест та його дружина стали одними з найбільш обговорюваних на церемонії, пише 24 Канал з посиланням на People.

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Каньє Вест несподівано завітав на Греммі з дружиною Б'янкою Цензорі – він не відвідував музичну премію вже 10 років. Для рідкісної появи репер одягнув total black look – штани, футболку й сонцезахисні окуляри, які доповнив срібною підвіскою.

Б'янка Цензорі спершу позувала у чорному хутряному пальті, яке пізніше скинула, продемонструвавши повністю оголений образ без білизни. На моделі була лиш непомітна прозора мінісукня та прозорі туфлі. Волосся Б'янки було зібране у строгий пучок, а макіяж складався з тонких брів та smokey eye.

Після появи на червоній доріжці пара покинула церемонію. У мережі тим часом почались бурхливі обговорення їхньої появи на Греммі.

Чи справді пару вигнали з Греммі

У мережі припустили, нібито Каньє Веста та Б'янку Цензорі навіть не запрошували на Греммі. А після їхньої появи на червоній доріжці їх вигнали.

Насправді це не так. Репер мав можливість з'явитися на церемонії, оскільки був у списку номінантів. Після того, як він з дружиною пройшовся червоною доріжкою, вони самі вирішили покинути Греммі й не бути присутніми на заході надалі.