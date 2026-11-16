Американська академія звукозапису офіційно оголосила список претендентів на 69-ту музичну премію Греммі-2027. Вже відомо, хто став лідером серед номінантів.

Цьогорічна боротьба за золоті грамофони обіцяє бути вкрай гарячою, адже серед фаворитів опинилася іспанська зірка Rosalía з дев'ятьма номінаціями, йдеться на офіційному сайті Греммі. Її платівка Lux претендує на звання альбому року, а особливістю релізу стало звучання пісень тринадцятьма мовами, серед яких є й українська.

А от серед абсолютних лідерок – британська співачка Raye, яка здобула одразу 11 номінацій та повторила історичний рекорд Бейонсе.

Трійку лідерів замикає Елла Ленглі, яка отримала сім шансів на перемогу завдяки хіту Choosin' Texas та альбому Dandelion. Таку ж кількість номінацій зібрали Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт.

За головні нагороди також поборються Тейлор Свіфт, Бруно Марс, Аріана Гранде та Олівія Дін. У номінації за найкраще дуетне попвиконання можна побачити несподівані колаборації, як-от спільний трек Мадонни й Сабріни Карпентер Bring Your Love або ж пісню Леді Гаги та Doechii під назвою Runway.

Коли та де відбудеться Греммі-2027

Загалом переможців обиратимуть у сотні категорій, п'ять з яких Академія додала вперше. Грандіозна церемонія нагородження пройде 7 лютого 2027 року на сцені Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Основні номінанти на премію Греммі-2027:

Пісня року

Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – Berghain

Ella Langley – Choosin' Texas

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where Is My Husband!

Альбом року

Phoebe Bridges – Lost Weekend

Olivia Dean – The Art of Loving

Ella Langley – Dandelion

Bruno Mars – The Romantic

Raye – This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Rosalía – Lux (Complete Works)

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Запис року

Olivia Dean – Man I Need

Ella Langley – Choosin' Texas

Bruno Mars – I Just Might

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – Berghain

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tame Impala with Jennie – Dracula

Найкращий молодий артист

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Найкращий вокальний поп-альбом

Olivia Dean – The Art of Loving

Ariana Grande – Peta

Bruno Mars – The Romantic

Raye – This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Найкраще сольне поп-виконання

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where Is My Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía – Sauvignon Blanc

Найкраще дуетне поп-виконання