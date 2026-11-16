Raye / Фото raye
Американська академія звукозапису офіційно оголосила список претендентів на 69-ту музичну премію Греммі-2027. Вже відомо, хто став лідером серед номінантів.
Цьогорічна боротьба за золоті грамофони обіцяє бути вкрай гарячою, адже серед фаворитів опинилася іспанська зірка Rosalía з дев'ятьма номінаціями, йдеться на офіційному сайті Греммі. Її платівка Lux претендує на звання альбому року, а особливістю релізу стало звучання пісень тринадцятьма мовами, серед яких є й українська.
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А от серед абсолютних лідерок – британська співачка Raye, яка здобула одразу 11 номінацій та повторила історичний рекорд Бейонсе.
Трійку лідерів замикає Елла Ленглі, яка отримала сім шансів на перемогу завдяки хіту Choosin' Texas та альбому Dandelion. Таку ж кількість номінацій зібрали Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт.
За головні нагороди також поборються Тейлор Свіфт, Бруно Марс, Аріана Гранде та Олівія Дін. У номінації за найкраще дуетне попвиконання можна побачити несподівані колаборації, як-от спільний трек Мадонни й Сабріни Карпентер Bring Your Love або ж пісню Леді Гаги та Doechii під назвою Runway.
Коли та де відбудеться Греммі-2027
Загалом переможців обиратимуть у сотні категорій, п'ять з яких Академія додала вперше. Грандіозна церемонія нагородження пройде 7 лютого 2027 року на сцені Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.
Основні номінанти на премію Греммі-2027:
Пісня року
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – Berghain
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Taylor Swift – I Knew It, I Knew You
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars – Risk It All
- Raye – Where Is My Husband!
Альбом року
- Phoebe Bridges – Lost Weekend
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Ella Langley – Dandelion
- Bruno Mars – The Romantic
- Raye – This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Rosalía – Lux (Complete Works)
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Запис року
- Olivia Dean – Man I Need
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Bruno Mars – I Just Might
- Olivia Rodrigo – The Cure
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – Berghain
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
- Tame Impala with Jennie – Dracula
Найкращий молодий артист
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Найкращий вокальний поп-альбом
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Ariana Grande – Peta
- Bruno Mars – The Romantic
- Raye – This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Найкраще сольне поп-виконання
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars – Risk It All
- Raye – Where Is My Husband!
- Olivia Rodrigo – The Cure
- Rosalía – Sauvignon Blanc
Найкраще дуетне поп-виконання
- Lady Gaga, Doechii – Runway
- Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love
- Raye featuring Hans Zimmer – Click Clack Symphony
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter – The Life of a Showgirl
- Tame Impala with Jennie – Dracula
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