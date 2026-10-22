"Щастя бути вдома": зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов про колишню дружину та нові стосунки

Український актор Григорій Бакланов, який навесні 2024 року розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару, прочинив завісу особистого життя.

Артист зазвичай неохоче коментує стосунки, проте в інтерв'ю Марічці Падалці на її ютуб-каналі зробив виняток – розповів про спілкування з ексдружиною та нове кохання.

Як зізнався актор, вони з обраницею разом вже два роки. Раніше він розповідав, що з коханою познайомилися наживо, а не в інтернеті, й почали зустрічатися навесні. Бакланов підкреслив, що обоє сприймають цей союз дуже серйозно та відповідально.

Щастя бути вдома з сім'єю. Коли ти прагнеш бути вдома і відпочити,

– поділився Григорій.

Він також пояснив, що для нього початок стосунків – це завжди зважений і впевнений крок, який свідчить про намір будувати спільне майбутнє.

Окрім цього, Григорій висловився про стосунки з колишньою дружиною Анастасією Цимбалару. Пара була разом майже десять років, три з яких – у шлюбі, перш ніж у березні 2024-го оголосила про розрив.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото з соцмереж акторів

Попри розлучення, експодружжю вдалося залишитися в теплих взаєминах. Певний час актори навіть продовжували грати в одній виставі, поки їхні графіки остаточно не розійшлися, і за потреби готові виходити на одну сцену й надалі.

Інтерв'ю з Григорієм Баклановим: дивіться відео онлайн

До слова, раніше Григорій Бакланов уже показував свою нову обраницю в соцмережах.