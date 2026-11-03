Григорій Бакланов травмувався під час вистави у Львові: момент потрапив на відео

Український актор Григорій Бакланов зазнав травми просто під час вистави.

Інцидент стався 2 листопада у Львові, де артист перебував на гастролях із постановкою "Місто". Про це Григорій повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Виставу показували на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Під час одного з епізодів актори виконували танець, однак для Григорія Бакланова він несподівано завершився травмою. У певний момент артист різко впав на сцені та схопився за коліно. Згодом актор пояснив, що в нього вискочило коліно. Через це йому довелося звернутися до травмпункту.

Григорій Бакланов травмувався під час вистави у Львові: дивіться відео онлайн

Бакланов опублікував відео, на якому виходить із медичного закладу та помітно шкутильгає. За словами артиста, лікарі рекомендували йому відпочити.

Попри неприємний інцидент, Григорій не втратив почуття гумору. Він навіть подякував глядачам, які знімали виставу на телефон. Завдяки цим записам медики змогли побачити, за яких обставин актор травмувався.

Григорій Бакланов у травмпункті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Додамо, що 2 листопада у Львові сталася ще одна сумна подія: просто під час концерту раптово померла солістка тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик.