Григорий Бакланов получил травму во время спектакля во Львове: этот момент запечатлели на видео

Инцидент произошел 2 ноября во Львове, где артист находился на гастролях со спектаклем "Город". Об этом Григорий сообщил на своей странице в инстаграме.

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Спектакль показывали на сцене Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Во время одного из эпизодов актеры исполняли танец, однако для Григория Бакланова он неожиданно закончился травмой. В какой-то момент артист резко упал на сцене и схватился за колено. Позже актер пояснил, что у него выскочило колено. Из-за этого ему пришлось обратиться в травмпункт.

Григорий Бакланов получил травму во время спектакля во Львове: смотрите видео онлайн

Бакланов опубликовал видео, на котором выходит из медицинского учреждения и заметно хромает. По словам артиста, врачи порекомендовали ему отдохнуть.

Но несмотря на неприятный инцидент, Григорий не утратил чувства юмора. Он даже поблагодарил зрителей, которые снимали спектакль на телефон. Благодаря этим записям медики смогли увидеть, при каких обстоятельствах актер получил травму.

Григорий Бакланов в травмпункте / Скриншот из Instagram-сторис

Добавим, что 2 ноября во Львове произошло еще одно печальное событие: прямо во время концерта внезапно умерла солистка трио "Крайня хата" Иванна Ткачик.