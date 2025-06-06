Це складно й дорого, – Григорій Решетник відверто розповів про будівництво дому під час війни
- Григорій Решетник і його дружина придбали будинок 5 років тому й поступово роблять у ньому ремонт.
- Зараз будівництво на етапі фарбування стін.
Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина придбали будинок, де роблять ремонт. Шоумен розповів, на якому етапі зараз їхнє будівництво.
Також він розсекретив, хто все оплачує. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.
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Як виявилося, подружжя купило будинок ще 5 років тому і поступово там робить ремонт. Наразі Григорій та Христина не знають, коли зможуть з орендованої квартири перебратися у власний дім, бо він зараз на етапі фарбування стін.
Ми його будуємо вже п'ять років, там був спочатку тільки фундамент. Дедлайни відпустили, бо все це упирається в фінанси. Оскільки ми люди порядні й чесно заробляємо гроші, накопичуємо й потім інвестуємо. Це складно й дорого. Хочеться швидше, але дедлайни не ставимо,
– розповів Решетник.
Він додав, що закриває більшість фінансових питань по будівництву, проте якщо йому не вистачає, то дружина допомагає.
Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн
Що відомо про будинок Григорія Решетника
- Телеведучий з дружиною придбали житло під Києвом в котеджному містечку з охороною.
- Будинок має два поверхи та понад 150 квадратів.