Також він розсекретив, хто все оплачує. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.

Вас також може зацікавити Після заяв Мандзюк: Решетник вперше висловився про стосунки Терена з переможницею "Холостяка"

Як виявилося, подружжя купило будинок ще 5 років тому і поступово там робить ремонт. Наразі Григорій та Христина не знають, коли зможуть з орендованої квартири перебратися у власний дім, бо він зараз на етапі фарбування стін.

Ми його будуємо вже п'ять років, там був спочатку тільки фундамент. Дедлайни відпустили, бо все це упирається в фінанси. Оскільки ми люди порядні й чесно заробляємо гроші, накопичуємо й потім інвестуємо. Це складно й дорого. Хочеться швидше, але дедлайни не ставимо,

– розповів Решетник.

Він додав, що закриває більшість фінансових питань по будівництву, проте якщо йому не вистачає, то дружина допомагає.

Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн

Що відомо про будинок Григорія Решетника