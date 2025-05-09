Ідеальних людей не існує, – ведучий "Холостяка" публічно заступився за Цимбалюка

Головним героєм нового сезону реаліті "Холостяк" став зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк. Після цієї новини в мережі активно почали обговорювати скандали, в які потрапляв актор.

За нього заступився ведучий телешоу Григорій Решетник. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Телеведучий розповів, що особисто давно знайомий з Тарасом. Він вважає його професіоналом і дуже гідним кандидатом на роль нового "Холосятка".

Ідеальних людей не існує. Нереально знайти самодостатнього 35-річного чоловіка, який прожив третину свого свідомого життя, не помиляючись. Я знаю Тараса як відповідального чоловіка, тому він зробить висновки. Якщо ти публічна людина і не помиляєшся, значить, ти нічого не робиш... Він залишається в Україні, працює, допомагає армії,

– сказав Григорій Решетник.

Він додав, що важливо вміти пробачати й давати людям шанс. Крім того, на його думку, ідеальність заважає у стосунках.

Ми закохуємося в тих, хто любить, помиляється, живе, творить, але водночас робить висновки й рухається далі,

– підкреслив шоумен.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

У який скандал потрапив Тарас Цимбалюк

Влітку минулого року з'явилося відео, де актор разом з компанією своїх друзів влаштував вечірку. На святі вони слухали російські пісні й показали це в соціальних мережах.

Тарас після цього вийшов з публічною заявою до шанувальників, де визнав помилку і наголосив, що надалі буде більш обачним у своїх діях, бо до нього прикута увага багатьох людей.

Що цікаво, серед гостей вечірки тоді була скандальна блогерка Анна Алхім, яка виїхала з України на тлі скандалу з Оленою Мандзюк.