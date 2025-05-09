За него вступился ведущий телешоу Григорий Решетник. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Телеведущий рассказал, что лично давно знаком с Тарасом. Он считает его профессионалом и очень достойным кандидатом на роль нового "Холосятка".

Идеальных людей не существует. Нереально найти самодостаточного 35-летнего мужчину, который прожил треть своей сознательной жизни, не ошибаясь. Я знаю Тараса как ответственного мужчину, поэтому он сделает выводы. Если ты публичный человек и не ошибаешься, значит, ты ничего не делаешь... Он остается в Украине, работает, помогает армии,

– сказал Григорий Решетник.

Он добавил, что важно уметь прощать и давать людям шанс. Кроме того, по его мнению, идеальность мешает в отношениях.

Мы влюбляемся в тех, кто любит, ошибается, живет, творит, но в то же время делает выводы и движется дальше,

– подчеркнул шоумен.

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В какой скандал попал Тарас Цимбалюк

Летом прошлого года появилось видео, где актер вместе с компанией своих друзей устроил вечеринку. На празднике они слушали русские песни и показали это в социальных сетях.

Тарас после этого вышел с публичным заявлением к поклонникам, где признал ошибку и отметил, что в дальнейшем будет более осмотрительным в своих действиях, потому что к нему приковано внимание многих людей.

Что интересно, среди гостей вечеринки тогда была скандальная блогерша Анна Алхим, которая выехала из Украины на фоне скандала с Еленой Мандзюк.