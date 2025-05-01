Зворотний відлік розпочато: Ziferblat відправився у Швейцарію на Євробачення-2025

Гурт Ziferblat розпочав свою подорож до Швейцарії, де цьогоріч відбудеться Євробачення-2025. Напередодні від'їзду музиканти провели пресконференцію на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Музиканти, зокрема, поділилися своїми очікуваннями від участі в пісенному конкурсі, пише Show 24.

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Фронтмен колективу Данило Лещинський окреслив два головні завдання гурту на Євробаченні-2025. Першим він назвав гідне представлення України на міжнародній арені.

Друге завдання – це наш гуманітарний збір на роботизовані системи розмінування України,

– підкреслив співак.

Для довідки! Гурт Ziferblat спільно з Фондом Притули оголошують збір у 4 мільйони гривень на чотири інноваційні комплекси наземного розмінування "ЗМІЙ", які дозволяють ефективно та безпечно очищувати території, забруднені вибухонебезпечними предметами через бойові дії. Долучитись до збору можна за посиланням.



Після пресконференції Ziferblat разом із командою відправився до Базеля. Цікаво, що у складі української делегації, помітили відомого дизайнера Івана Фролова. Ймовірно, саме він відповідатиме за створення сценічних образів учасників гурту під час виступу на Євробаченні. У 2016 дизайнер одягав на Євробачення Джамалу, яка тоді перемогла у пісенному конкурсі.

Що відомо про Євробачення-2025

69-й пісенний конкурс прийматиме швейцарське місто Базель. Виступи відбуватимуться на арені St. Jakobshalle (Санкт-Якобсгалле). Конкурс традиційно складатиметься з трьох етапів: 13 травня – перший півфінал, 15 травня – другий півфінал та 17 травня – гранд-фінал.

Цього року в конкурсі беруть участь представники 37 країн. Український гурт Ziferblat виступатиме під п'ятим номером у першому півфіналі з композицією Bird of Pray.

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