Уперше за тривалий час букмекери оновили свої прогнози. На їхню думку, найбільші шанси стати переможцем Євробачення-2025 є у Швеції, передає Show 24 з посиланням на Eurovision World.
До теми Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу
На першому місці у рейтингу – гурт KAJ з піснею Bara bada bastu. Букмекери прогнозують, що їхній шанс на перемогу складає 39%. Другу сходинку посів JJ, артист з Австрії. Він представить на Євробаченні свій трек Wasted Love. Між першим та другим місцем чималий розрив, адже JJ пророкують лише 15% на тріумф у конкурсі.
У трійку лідерів потрапила й представниця Франції – Louane. Згідно з прогнозами, у співачки не більше як 8% шансів на перемогу.
Український гурт Ziferblat зсунувся з 11 сходинки на 13 з невеликим шансом на перемогу – всього 1%.
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту
У десятку фаворитів букмекерів потрапили такі країни-учасниці:
- Швеція – 39%
- Австрія – 15%
- Франція – 8%
- Ізраїль – 5%
- Нідерланди – 5%
- Бельгія – 3%
- Чехія – 3%
- Фінляндія – 3%
- Естонія – 2%
- Албанія – 2%
Утім, рейтинг все ще може кардинально змінитися. На нього, зокрема, повпливають перші репетиції учасників та виступи у півфіналах.
Євробачення-2025: що відомо
- 69-й конкурс Євробачення відбудеться в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.
- У конкурсі візьмуть участь 37 країн. До участі вперше за тривалий час повертається Чорногорія, тоді як Молдова цьогоріч не змагатиметься.
- Україну представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні-2024, стане речницею та оголосить бали у фіналі.