Уперше за тривалий час букмекери оновили свої прогнози. На їхню думку, найбільші шанси стати переможцем Євробачення-2025 є у Швеції, передає Show 24 з посиланням на Eurovision World.

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На першому місці у рейтингу – гурт KAJ з піснею Bara bada bastu. Букмекери прогнозують, що їхній шанс на перемогу складає 39%. Другу сходинку посів JJ, артист з Австрії. Він представить на Євробаченні свій трек Wasted Love. Між першим та другим місцем чималий розрив, адже JJ пророкують лише 15% на тріумф у конкурсі.

У трійку лідерів потрапила й представниця Франції – Louane. Згідно з прогнозами, у співачки не більше як 8% шансів на перемогу.

Український гурт Ziferblat зсунувся з 11 сходинки на 13 з невеликим шансом на перемогу – всього 1%.



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту

У десятку фаворитів букмекерів потрапили такі країни-учасниці:

Швеція – 39%

Австрія – 15%

Франція – 8%

Ізраїль – 5%

Нідерланди – 5%

Бельгія – 3%

Чехія – 3%

Фінляндія – 3%

Естонія – 2%

Албанія – 2%

Утім, рейтинг все ще може кардинально змінитися. На нього, зокрема, повпливають перші репетиції учасників та виступи у півфіналах.

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