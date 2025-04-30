Впервые за долгое время букмекеры обновили свои прогнозы. По их мнению, наибольшие шансы стать победителем Евровидения-2025 есть у Швеции, передает Show 24 со ссылкой на Eurovision World.

К теме Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса

На первом месте в рейтинге – группа KAJ с песней Bara bada bastu. Букмекеры прогнозируют, что их шанс на победу составляет 39%. Вторую строчку занял JJ, артист из Австрии. Он представит на Евровидении свой трек Wasted Love. Между первым и вторым местом немалый разрыв, ведь JJ пророчат лишь 15% на триумф в конкурсе.

В тройку лидеров попала и представительница Франции – Louane. Согласно прогнозам, у певицы не более 8% шансов на победу.

Украинская группа Ziferblat сдвинулась с 11 строчки на 13 с небольшим шансом на победу – всего 1%.



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта

В десятку фаворитов букмекеров попали такие страны-участницы:

Швеция – 39%

Австрия – 15%

Франция – 8%

Израиль – 5%

Нидерланды – 5%

Бельгия – 3%

Чехия – 3%

Финляндия – 3%

Эстония – 2%

Албания – 2%

Впрочем, рейтинг все еще может кардинально измениться. На него, в частности, повлияют первые репетиции участников и выступления в полуфиналах.

Евровидение-2025: что известно