Просто посеред матчу: відомий британський актор Г'ю Ґрант задрімав на тенісному турнірі Вімблдон

9 липня 2025 року відбувся 10-й день тенісного турніру Вімблдон. Його відвідали британський актор Г'ю Ґрант разом із дружиною Анною Еберштейн.

Щоправда, турнір видався занадто скучним для британського знаменитого актора, адже він заснув просто посеред матчу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на видання Hello.

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Британський актор Г'ю Ґрант заснув на тенісному турнірі Вімблдон

Г'ю Ґрант разом із дружиною Анною Еберштейн відвідав десятий день Вімблдону. Подружжя помітили в королівській ложі: вони весело жартували одне з одним і встали, коли повз проходила королева Камілла.

Та згодом у мережі з'явилося фото, яке викликало жваве обговорення – 64-річного актора заскочили зненацька, коли він задрімав прямо під час матчу.

У коментарях користувачі з гумором реагують на інцидент. Один із них зазначив, що не може звинувачувати Ґранта, адже, на його думку, теніс – справді нудний вид спорту. Інший пожартував, що це виглядає, так само як коли він слухає новий альбом Майлі Сайрус. А ще один коментатор порівняв ситуацію зі студентами, які дрімали під час онлайн-занять у період пандемії.