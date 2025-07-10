Правда, турнир выдался слишком скучным для британского знаменитого актера, ведь он заснул прямо посреди матча. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на издание Hello.

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Британский актер Хью Грант заснул на теннисном турнире Уимблдон

Хью Грант вместе с женой Анной Эберштейн посетил десятый день Уимблдона. Супругов заметили в королевской ложе: они весело шутили друг с другом и встали, когда мимо проходила королева Камилла.

Но впоследствии в сети появилось фото, которое вызвало оживленное обсуждение – 64-летнего актера застали врасплох, когда он задремал прямо во время матча.

В комментариях пользователи с юмором реагируют на инцидент. Один из них отметил, что не может обвинять Гранта, ведь, по его мнению, теннис – действительно скучный вид спорта. Другой пошутил, что это выглядит, так же как когда он слушает новый альбом Майли Сайрус. А еще один комментатор сравнил ситуацию со студентами, которые дремали во время онлайн-занятий в период пандемии.