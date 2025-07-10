Щоправда, турнір видався занадто скучним для британського знаменитого актора, адже він заснув просто посеред матчу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на видання Hello.

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Британський актор Г'ю Ґрант заснув на тенісному турнірі Вімблдон

Г'ю Ґрант разом із дружиною Анною Еберштейн відвідав десятий день Вімблдону. Подружжя помітили в королівській ложі: вони весело жартували одне з одним і встали, коли повз проходила королева Камілла.

Та згодом у мережі з'явилося фото, яке викликало жваве обговорення – 64-річного актора заскочили зненацька, коли він задрімав прямо під час матчу.

У коментарях користувачі з гумором реагують на інцидент. Один із них зазначив, що не може звинувачувати Ґранта, адже, на його думку, теніс – справді нудний вид спорту. Інший пожартував, що це виглядає, так само як коли він слухає новий альбом Майлі Сайрус. А ще один коментатор порівняв ситуацію зі студентами, які дрімали під час онлайн-занять у період пандемії.