Помер Гюнтер Юккер – відомий німецький художник та скульптор
- Гюнтер Юккер, відомий німецький художник та скульптор, помер у віці 95 років у Німеччині, найбільше відомий своїми інсталяціями з гвіздками.
- Юккер народився в 1930 році, навчався в Дюссельдорфі, долучився до авангардистського колективу Zero і висловлював свою позицію через мистецтво.
Художник та майстер інсталяцій Гюнтер Юккер помер у віці 95 років у Німеччині. Він найбільше відомий своїми інсталяціями з цвяхами.
Про смерть Гюнтера Юккера стало відомо у вівторок, 10 червня. Про це пише Show24 з посиланням на Der Spiegel.
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Причина смерті митця наразі невідома. Останні дні життя він провів в університетській клініці Дюссельдорфу.
Чим відомий Гюнтер Юккер
Гюнтер Юккер народився 13 березня 1930 року на півночі Німеччини. Навчався на художника, досліджував образотворче мистецтво. У 1955 році переїхав з Берліну до Дюссельдорфа, щоб вчитися у свого кумира Отто Панкока. Через 6 років він долучився до Zero – колективу дюссельдорфських художників-авангардистів.
Гюнтер Юккер найбільше відомий завдяки своїм інсталяціям з цвяхами, які почав створювати у 1950-х. Зокрема, він на білих полотнах вбивав гвіздки, створюючи гру світла й тіней, граючись з рельєфами. Також використовував у своїх матеріалах пісок, каміння та золу.
Юккер активно висловлював свою позицію з допомогою мистецтва. Зокрема, після Чорнобильської катастрофи створив серію "Попелястих картин".