Про смерть Гюнтера Юккера стало відомо у вівторок, 10 червня. Про це пише Show24 з посиланням на Der Spiegel.

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Причина смерті митця наразі невідома. Останні дні життя він провів в університетській клініці Дюссельдорфу.

Чим відомий Гюнтер Юккер

Гюнтер Юккер народився 13 березня 1930 року на півночі Німеччини. Навчався на художника, досліджував образотворче мистецтво. У 1955 році переїхав з Берліну до Дюссельдорфа, щоб вчитися у свого кумира Отто Панкока. Через 6 років він долучився до Zero – колективу дюссельдорфських художників-авангардистів.

Гюнтер Юккер найбільше відомий завдяки своїм інсталяціям з цвяхами, які почав створювати у 1950-х. Зокрема, він на білих полотнах вбивав гвіздки, створюючи гру світла й тіней, граючись з рельєфами. Також використовував у своїх матеріалах пісок, каміння та золу.

Юккер активно висловлював свою позицію з допомогою мистецтва. Зокрема, після Чорнобильської катастрофи створив серію "Попелястих картин".