Історія кохання Олександра Терена та Інни Бєлєнь – переможниці проєкту "Холостяк-13"

Наприкінці грудня відгримів фінал 13 сезону проєкту "Холостяк". Олександра Терен вручив омріяну каблучку волонтерці Інні Бєлєнь та попрощався з тарологинею Анастасією Юзьвак. Однак історія кохання героїв реаліті-шоу підійшла до завершення, адже сьогодні вони оголосили про розставання, чутки про яке вже деякий час ходили у мережі.

Попри це, шлях Інни та Олександра на проєкті був доволі яскравим, а за їхньою історією кохання спостерігали мільйони глядачів. Як розвивалися стосунки ветерана та волонтерки на "Холостяку", розповість 24 Канал.

Не пропустіть Вирішили рухатись окремо, – "Холостяк" Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання

Перша зустріч і екстремальне побачення Інни та Олександра

Інна – саме та дівчина, яка не з'явилася на першій вечірці. Вона не змогла прийти, адже в той день відвозила автівку військовим на нуль. Однак Олександр записав волонтерці голосове повідомлення і надіслав емоджі троянди. Так, Бєлєнь приїхала до Києва вже у наступному випуску, а Терен зустрів учасницю, коли та виходила з потяга. Вони одразу відправилися на побачення, яке стало першим у цьому сезоні.

Перше побачення Інни та Олександра / Фото з сайту СТБ

Олександр та Інна прийшли на скелелазіння, після такого екстриму на них чекав пікнік.

Я не зрозуміла, як так після потягу можна лізти ще на скелю, але адреналін зіграв нам тільки в плюс. Тоді я зрозуміла, що на тебе можна покластися. Я одразу сказала свої наміри про створення сім'ї, щоб не витрачати час ні твій, ні мій,

– прокоментувала Інна Бєлєнь.

Інна про перше побачення з Олександром / Скриншот з інстаграму

Благодійний аукціон і перший поцілунок Інни та Олександра

Наступного тижня харків'янка відправилася на групове побачення, де були ще дві учасниці – тарологиня Анастасія та майбутня дипломатка Юстина. Вони збирали гроші на бус для друга Олександра, який служить на Харківщині. Згодом Терен запросив Інну на індивідуальне спілкування, де відбувся їхній перший поцілунок.

Як я хвилювалась, щоб достойно презентувати наш лот. Важливий збір, твій збір. На напрямок, де мій дім. Моя промова була від серця і достукалась до сердець інших,

– зізналась волонтерка.

Інна та Олександр на благодійному аукціоні / Скриншот з інстаграму

Побачення Інни та Олександра у Львові

Згодом учасники 13 сезону проєкту "Холостяк" відправилися в Карпати, де в Олександра Терена та Інни Бєлєнь не було побачення. Проте у них все одного була комунікація. Річ у тім, що учасницю вкусила оса, через що у неї почалася алергія. Військовий вирішив підтримати дівчину, подзвонив їй і відправив іграшкового пса Патрона.

На цьому тижні я зрозуміла, що ти все тримаєш під контролем. І можеш порушувати правила, якщо захочеш. А ще, що я дуже "везуча",

– розповіла учасниця.

Інна Бєлєнь в Карпатах / Фото з інстаграму волонтерки

Однак вже у Львові чоловік запросив волонтерку та майбутню дипломатку Юстину на групове побачення. Дівчина змогла поспілкуватися з головним героєм проєкту у кав'ярні, яку відкрили харків'яни. На цьому тижні Інна та ветеран російсько-української війни вдруге поцілувалися.

Улюблене побачення. Те, що ти тоді казав на вушко, і саме з цього побачення я почала в тебе закохуватися,

– зізналась Інна Бєлєнь.

Інна та Олександр на побаченні у Львові / Фото "Холостяк", СТБ

Побачення Інни та Олександра у притулку для тварин

У 6 випуску шоу "Холостяк-13" Інна та Олександр побували у притулку для тварин. Вони допомагали доглядати за собаками, котами та кіньми, а потім влаштували пікнік, на якому відверто спілкувалися. Зокрема, волонтерка розповіла про складні стосунки з колишнім. За словами дівчини, якось він ледь не зламав їй шию.

Гарне побачення, після якого я себе накрутила на максимум. Тому остання троянда і сумніви… Тиждень, коли твої почуття під питанням. Ти не відповідаєш, чи щось йокнуло. Це питання і надалі залишається незакритим,

– пригадала дівчина.

Інна про 6 випуск та стосунки з Олександром / Скриншот з інстаграму

Побачення, яке Інна організувала для Олександра

У 7 епізоді Бєлєнь вирішила проявити ініціативу, тому влаштувала побачення для Терена самостійно. Спершу вони приїхали на лівий берег Києва, де дівчина показала свою квартиру, яка будується. Після цього Інна та Олександр пішли в ресторан на вечерю, яку волонтерка приготувала сама. Під час цієї зустрічі учасниця та військовослужбовець говорили на важливі теми. Зокрема, про поранення, яке чоловік отримав на фронті.

7 тиждень – це моя ініціатива. Найсерйозніші розмови. Найчутливіші теми. Максимально життєве побачення,

– висловилася Інна.

Інна про побачення з Олександром на 7 тижні / Скриншот з інстаграму

Знайомство Олександра з близькими Інни

Під кінець проєкту Інна познайомила Олександра зі своїми найближчими людьми: двоюрідною сестрою Віолеттою та батьками. Щоправда, зустріч відбулася у Києві, а не у Харкові, адже місто постійно обстрілюється росіянами, тож їхати туди було небезпечно. Загалом Терен справив позитивне враження на родину волонтерки.

Олександр Терен та родина Інни Бєлєнь / Фото "Холостяк", СТБ

Останній тиждень на проєкті "Холостяк-13"

27 грудня відгримів фінал 13 сезону проєкту "Холостяк". На цьому тижні ветеран російсько-української війни познайомив Інну зі своєю родиною та найближчими друзями. Згодом відбулося їхнє останнє побачення на реаліті. Терен та Бєлєнь спершу літали в аеротрубі, а потім обідали на даху. Після цього головний герой шоу та фіналістка провели час в більш інтимній атмосфері: вони розмовляли, їли харківську піцу та дивилися фільм "Титанік".

Останнє побачення Інни та Олександра на проєкті / Фото "Холостяк", СТБ

І ось прийшов час фінального вибору. Перед ним Олександр Терен на фіналістки згадали свій шлях на шоу. Згодом чоловік оголосив дівчатам красиві промови, а омріяну каблучку вручив Інні Бєлєнь. Деякий час після проєкту пара пробувала будувати стосунки, але врешті вони вирішили рухатися окремо.