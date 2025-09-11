Телеведучий "Холостяка" Григорій Решетник поділився враженнями від зйомок нового сезону реаліті, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк.

Зокрема, він розповів, яким був Цимбалюк на майданчику, та відкрив деякі подробиці кастингу. Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток-акаунт Новини.LIVE.

Цікаво Алла Пугачова вперше за час війни дала велике інтерв'ю: чи згадала про Україну

Так, за словами Григорія, Тарас не намагався грати роль, а проживав усе по-справжньому.

З першої вечірки він каже: "Ого, Гришо, так у вас справжнє реаліті. Я цього не чекав. Це дуже складно". По-перше, все з першого дублю і зміни тривають по 12 годин, де Тарас знаходиться в кадрі, а в кіно трошки по-іншому. Але Тарас справжній, дуже талановитий і буде, як завжди, грандіозний сезон, я обіцяю,

– наголосив телеведучий.

Він також додав, що акторська майстерність допомогла Цимбалюку краще відчувати щирість дівчат та розпізнавати, коли хтось намагається грати.

Щодо відбору учасниць, Решетник розповів, що конкурс був надзвичайно високим: на одне місце претендували близько сотні дівчат, а лише в перший день подачі заявок організатори отримали понад 800 анкет.

Що відомо про "Холостяк-14"?