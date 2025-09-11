Зокрема, він розповів, яким був Цимбалюк на майданчику, та відкрив деякі подробиці кастингу. Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток-акаунт Новини.LIVE.

Так, за словами Григорія, Тарас не намагався грати роль, а проживав усе по-справжньому.

З першої вечірки він каже: "Ого, Гришо, так у вас справжнє реаліті. Я цього не чекав. Це дуже складно". По-перше, все з першого дублю і зміни тривають по 12 годин, де Тарас знаходиться в кадрі, а в кіно трошки по-іншому. Але Тарас справжній, дуже талановитий і буде, як завжди, грандіозний сезон, я обіцяю,

– наголосив телеведучий.

Він також додав, що акторська майстерність допомогла Цимбалюку краще відчувати щирість дівчат та розпізнавати, коли хтось намагається грати.

Щодо відбору учасниць, Решетник розповів, що конкурс був надзвичайно високим: на одне місце претендували близько сотні дівчат, а лише в перший день подачі заявок організатори отримали понад 800 анкет.

Що відомо про "Холостяк-14"?